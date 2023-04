‘‘30 jours avec le Coran, 30 versets choisis. 3 femmes’’ est le titre de cet ouvrage publié suite à un constat : « Après avoir pris conscience qu’il n’existait pas suffisamment d’ouvrages simples qui encouragent à lire le Coran pour le méditer et en actualiser les enseignements, les trois auteures musulmanes (une Marocaine, une Libanaise et une Espagnole vivant chacune sur une rive de la méditerranée ) ont joint leurs réflexions dans cet ouvrage et croiser leurs cheminements et leurs méditations », dit-on auprès d’Asma Lamrabet.

Toutes trois très imprégnées par l’étude du Texte sacré, Asma Lamrabet, Nayla Tabbara et Jaratullah Monturiol joignent leur plume et leur voix pour laisser émerger une voie, non pas unique mais unitive : celle de la conciliation, de la concertation, d’une réflexion ouverte à tous.

Par le biais de cette approche, féminine et plurielle, il s’agit surtout de percevoir dans quelle mesure le texte sacré peut nous affecter, nous influencer, nous transformer. Il ne s’agit pas d’explications ou de commentaires formels, encore moins définitifs, mais plutôt d’une interprétation, parmi tant d’autres possibles.

Ce livre explore la possibilité de vivre avec le Texte, de s’y introduire, à travers la beauté et le mystère de ses mots, au-delà de leur littéralité. C’est à la recherche de ces sens pluriels que les auteures sont allées. Et ce, pour y discerner des significations et des signes allégoriques portant sur des valeurs universelles qui dépassent toutes les frontières, qu’elles soient géographiques, historiques ou même de genre.

En plus de la beauté de la Parole, entendue comme une révélation et comme un message, le Coran interpelle avant tout, en tant qu’êtres humains et pousse à prêter attention aux signes (ayât) du monde dans lequel nous vivons.

Le choix des versets, certes subjectif, laisse pourtant transparaître non pas des différences, mais une diversité. Trois musulmanes se sont laissées inspirer par le Texte sacré, à raison de dix versets chacune. A travers ces diverses perspectives, surgit alors une voie non pas unique mais commune…

H.Z

Partagez cet article :