PARTAGER Un nouveau géoportail pour partager l’information territoriale

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville vient de lancer un nouveau Géoportail ayant pour rôle le partage d’informations territoriales nécessaires à la prise de décision et la planification stratégique territoriale, annonce un communiqué.

Ce dispositif de veille et d’observation assurera le suivi de l’évolution des indicateurs socio-économiques, environnementaux et urbanistiques notamment pendant cette période de crise sanitaire. Il s’agit d’une plateforme interactive articulée sous forme de tableaux de bord riches en données alphanumériques et géographiques, en cartes thématiques et en graphiques illustrant la variation des indicateurs clés aussi bien au niveau national, régional que provincial.

Le Géoportail de l’ONDT, principal instrument de suivi, d’analyse et d’évaluation des phénomènes touchant les territoires, est particulièrement adapté pour observer les variations spatio-temporels des phénomènes, comme celui de la pandémie de Covid-19. Ce dispositif, constituera un outil d’aide à la prise de décision des acteurs concernés dans la gestion spatiale de la crise sanitaire aussi bien lors de la phase de confinement que lors de la phase du déconfinement.

À travers un système complet et intégré, composé d’outils de capitalisation de l’information, de valorisation et de communication, leGéoportail propose des services mesurant l’impact territorial des politiques publiques, évaluant les potentialités de développement durable et la capacité de résiliences des territoires marocains.

A rappeler que le Géoportail a été élaboré par l’Observatoire National des Dynamiques Territoriales selon une approche participative Dans la même veine, le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a procédé à l’extension de ce dispositif au niveau régional à travers la mise en place de 12 Observatoires Régionaux des Dynamiques Territoriales (ORDT), afin de parfaire ses connaissances, rehausser son efficacité et apporter des réponses alternatives aux décideurs territoriaux.

LNT avec CdP