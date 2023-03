C’est avec un goût amer que les Marocains entameront ce ramadan 2023 marqué par la hausse des prix qu’enregistre une grande partie des produits consommé durant ce mois sacré, par rapport à la même période l’année dernière. Ces derniers sont plus conscients de leurs dépenses et limitent leurs achats aux produits essentiels.

L’approche du ramadan a toujours été l’occasion pour les Marocains de faire le plein de courses pour préparer ce mois sacré. Les ménages marocains, toutes CSP confondues, doublaient leur budget achat pour ce mois-ci. Cependant, cette année, les ménages se plaignent de la cherté de la vie qui se fait de plus en plus sentir sur leur portefeuille, avec des prix qui ont augmenté de manière significative pour de nombreux produits notamment les légumes de bases.

En effet, les Marocains ont noté que tout a augmenté de plusieurs dirhams, voire plusieurs dizaines de dirhams, depuis l’année dernière. Les prix élevés ont ainsi entraîné une augmentation du nombre de personnes qui cherchent à économiser sur leurs achats et à éviter de dépenser de l’argent en produits non essentiels.

Dans les grandes surfaces, les caddies, qui sont traditionnellement remplis de toutes sortes de produits alimentaires et de boissons, sont moins achalandés cette année.

Dans ces magasins, les gens passent plus de temps à comparer les prix des produits, que de remplir leur panier. En effet, les gens sont plus prudents dans leurs achats ces temps-ci et cherchent les meilleurs prix pour rester dans leur budget.

Les personnes à faible revenu sont les plus touchées par la cherté de la vie, et de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts. Les prix élevés ont également un impact négatif sur les petites entreprises, qui ont du mal à maintenir leurs prix à un niveau compétitif tout en offrant des produits de qualité.

Des mesures certes ont été prises ces dernières semaines pour baisser le prix de certains légumes, mais il est essentiel que les autorités redoublent d’efforts pour atténuer l’impact de la cherté de la vie sur les plus vulnérables de la société et pour assurer un accès équitable aux produits de première nécessité.

AL

