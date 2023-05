Dans le cadre de leur partenariat visant à renforcer la coopération commerciale entre l’Afrique et la zone euro dans les domaines de la finance verte et durable et de la FinTech, les centres financiers Casablanca Finance City (CFC) et Frankfurt Main Finance (FMF) ont organisé un événement conjoint avec Afrika-Verein (German-African Business Association). L’objectif de la journée d’affaires qui s’est tenue le 24 mai à Casablanca est de renforcer les échanges entre les places financières.

Des sujets tels que « Casablanca, porte d’entrée vers l’Afrique », « Frankfurt, porte d’entrée vers l’Europe » et « Le financement des projets d’hydrogène vert » ont été abordés par les intervenants de haut niveau de CFC, d’institutions marocaines, d’organismes de coopération internationale (GiZ et KfW), de délégués des communautés d’affaires allemande et marocaine, ainsi que de la Deutsche Börse et de la Bourse de Casablanca.

Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City a déclaré : » La qualité des relations bilatérales maroco-allemandes sont de véritables catalyseurs en matière de business. La refonte des chaînes de valeur internationales, la transition énergétique et écologique ou la transformation numérique offrent toutes des opportunités inexploitées. Nous nous appuyons sur notre partenariat pour créer des synergies mutuelles afin de renforcer notre positionnement naturel en tant que porte d’entrée vers l’Afrique pour les investisseurs internationaux et pour Frankfurt en tant que porte d’entrée vers la zone euro. »

Hubertus Väth, directeur général de Frankfurt Main Finance : « Je tiens à remercier Casablanca Finance City d’avoir abrité cet événement orienté vers l’avenir. Je suis fier qu’avec CFC et la German-African Business Association, nous ayons réussi à envoyer ce signal fort en faveur de l’intensification de notre coopération ».

Christoph Kannengießer, PDG de l’Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft : « Ces échanges avec nos partenaires – Casablanca Finance City et Frankfurt Main Finance – ainsi qu’avec les experts d’Afrique et d’Europe ouvrent la voie à la réalisation de nombreux projets, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert.

LNT avec CP

Partagez cet article :