PARTAGER Un démenti formel : Les FAR ne dialogueront jamais avec le polisario

Devant des interprétations pour le moins fantaisistes et en tout cas erronées émanant d’organes de presse à propos du récent rapport du Secrétaire général sur le Sahara Marocain, une mise au point aussi claire que forte vient de démentir des assertions de contacts « de travail » entre le commandement des Forces Armées Royales et les séparatistes mercenaires de Tindouf.

En voici le texte:

A la suite d’une interprétation erronée par certains organes de presse du Rapport du SG de l’ONU sur le Sahara marocain, il a été fait état d’un soi-disant accord entre le commandement des Forces Armées Royales et le polisario sur un prétendu mécanisme militaire bilatéral de travail et de coordination.

Tout en réaffirmant la non-véracité de cette interprétation, il y a lieu de signaler que les Forces Armées Royales n’ont jamais entrepris de dialogue et ne l’entreprendront jamais avec le polisario.

Par ailleurs, les Forces Armées Royales collaborent étroitement avec la MINURSO afin d’assurer le respect de l’accord militaire no 1 et des accords de cessez-le-feu et mieux les prévenir.

Les paragraphes 26 et 27 du Rapport du SG de l’ONU sont clairs et font état de l’acceptation par les FAR de participer avec la MINURSO au mécanisme de rapprochement des points de vue en application de l’accord militaire no 1. Il s’agit d’un mécanisme entre les Forces Armées Royales et MINURSO.

(fin du communiqué)