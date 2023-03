L’Artisanat marocain, qui a bénéficié de plusieurs programmes de mise à niveau et de renforcement de sa compétitivité ces dernières années, démarre l’année avec des exportations en croissance significative. Selon des chiffres dévoilés par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, le Maroc a exporté une valeur de 95 millions de dirhams (MDH) de produits d’artisanat durant le mois de janvier, marquant ainsi une croissance de 39% comparativement à janvier 2022 et de 72% par rapport au même mois en 2019.

Au détail, ce sont la poterie (39%), le tapis (23%), la vannerie (11%) et les vêtements traditionnels (9%) qui ont prédominé ces exportations avec une part globale de 82%, au moment où la dinanderie a surperformé pour afficher une hausse de 200%, et le bois de 140%.

Par marchés demandeurs, les Etats-Unis préservent leur position en tête des pays importateurs de l’artisanat marocain, avec une part de 44%, devant la France (15%), et les pays arabes (9%).

Rappelons que le ministère s’était doté d’une stratégie de développement de l’Artisanat à l’horizon 2030 qui ambitionne la création d' »un Artisanat modernisé, créateur de valeur, compétitif et structuré ».

Pour ce faire, cette stratégie, scindée en trois phares (2021-2022 de la relance, 2023-2025 de la transformation et 2024-2030 de l’accélération), s’appuie, selon le ministère de tutelle, sur quatre enjeux stratégiques à savoir, « la structuration et l’accompagnement des acteurs », « la modernisation des filières via l’optimisation de leurs business models », « la valorisation de l’Humain » et « le renforcement et l’optimisation de l’organisation institutionnelle ».

Cette stratégie a été accompagnée d’un effort de communication, entre campagnes de publicité, organisation et participation aux événements liés à l’artisanat, notamment à l’étranger. Au Maroc, outre les salons régionaux, la Semaine nationale de l’Artisanat se veut le rendez-vous phare qui offre une plateforme aux artisans des différentes filières afin de mettre en avant leurs produits face à la clientèle nationale et les touristes étrangers. Il s’agit aussi d’une occasion propice pour les entreprises marocaines de l’artisanat de discuter des défis du secteur, de partager les expériences et les meilleures pratiques, ainsi que de rencontrer des professionnels internationaux.

Outre l’image du Maroc, reflétée par l’artisanat marocain à l’échelle internationale (l’art, la culture, les traditions et l’histoire des différents peuples et civilisations), cette activité contribue également à la création des emplois et de la valeur ajoutée, l’amélioration des exportations et le développement de l’attractivité territoriale.

Constituant la base du patrimoine historique du Maroc, ce secteur compose un lien entre la culture et le développement économique, social et territorial et est très riche en traditions millénaires.

LNT

