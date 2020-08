PARTAGER Un cinéma en plein air à Casablanca

Concept Mena Group organise en partenariat avec Casablanca Events et Animation, le festival « Drive In », un évènement qui réuni le cinéma, la musique et la gastronomie !

Organisé du 14 au 23 août 2020 au Boulevard de la Corniche, le « Drive In » est une idée de la jeune entrepreneure Siham Elfaydi.

Pour respecter la distanciation sociale dans ce contexte sanitaire très particulier, l’événement prendra place dans un parking ouvert de plus de 10.000 m².

Des films culte, une programmation musicale ainsi que des projetions culturelles seront au rendez-vous de cet événement, qui tend à renouer les casablancais et surtout les cinéphiles parmi eux avec le grand écran.