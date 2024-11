Un avion d’instruction de type DA 42, destiné à la formation des pilotes de ligne, s’est crashé ce jeudi à 10h02, à l’intérieur de la base aérienne de Benslimane, juste après son décollage, entrainant la mort de deux officiers des Forces Royales Air, un Colonel instructeur et un Officier stagiaire. Les défunts étaient en mission d’entrainement et de qualification avant que l’accident ne se produise, indique un communiqué de l’Etat Major Général des Forces Armées Royales, précisant qu’une commission d’enquête a aussitôt été diligentée pour déterminer les causes de l’accident.

Les Forces Armées Royales expriment leur solidarité et leurs condoléances aux familles des défunts et à leurs proches, conclut le communiqué.

