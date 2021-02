L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), l’Institut Pasteur du Maroc (IPM) et la Fondation OCP (FOCP) viennent de lancer trois nouvelles initiatives, dans le cadre de leur partenariat global signé en avril dernier.

Les trois partenaires allient ainsi leurs efforts dans le but d’accélérer la mise en œuvre de plusieurs actions prioritaires, dans un contexte national et mondial encore impacté par la pandémie de la Covid-9, indique un communiqué de l’UM6P.

La première initiative porte sur la mise en place d’un centre de virologie médicale pour germes hautement pathogènes au sein de l’IPM qui aura pour but la détection, l’alerte relative à la survenue de tout phénomène anormal lié à la circulation des virus émergents, la veille virologique et le développement de nouvelles techniques de diagnostic des germes hautement pathogènes.

Ce centre sera un investissement important pour renforcer le dispositif national de veille épidémiologique et de riposte contre les épidémies liées aux virus émergents.

La seconde initiative concerne la création d’un laboratoire de biosécurité niveau 3 de recherche et de développement autour de la virologie qui verra le jour à l’UM6P.

Cette plateforme renforcera la capacité nationale et sera ouverte aux chercheurs spécialisés en germes hautement pathogènes.

La troisième initiative est relative au lancement d’un appel à projets soutenu par un Fonds dédié pour le développement de la Recherche & Développement en rapport avec les germes émergents et hautement pathogènes, en particulier le SARS COV2.

Ce projet, étalé sur une durée de 4 ans, fera l’objet d’un suivi et d’une sélection de projets à financer, portés par des équipes de recherche mixtes.

Il s’agira aussi de promouvoir le développement de la recherche et le développement en virologie en capitalisant sur les capacités de l’IPM et l’UM6P et en donnant à la diaspora nationale et internationale spécialisée en la matière, un espace idoine pour mener à bien ses recherches.

A travers ces trois nouveaux cadres de collaboration, les trois partenaires allient leurs efforts dans le but d’accélérer la mise en œuvre de plusieurs actions et joindre leurs efforts afin de doter le Maroc d’une capacité supplémentaire en matière de recherche en virologie et de lutte contre les germes hautement pathogènes, ainsi qu’en matière de veille pour aider à anticiper et à faire face à de pareilles crises.

L’institut Pasteur du Maroc est un établissement public doté à la fois d’une mission de santé publique et pharmaceutique. Ses activités sont diversifiées et portent sur les domaines de la recherche scientifique, l’expertise et l’enseignement en santé publique et dans le domaine pharmaceutique, analyses de biologie médicales spécialisées, la médecine préventive, la vaccination et conseils aux voyageurs, vaccination de l’adulte en milieu de travail et la vaccination contre les maladies infectieuses, la production, importation et distribution des sérums, vaccins et produits biologiques, la production et développement des milieux de culture et animaux de laboratoires, les analyses microbiologiques et physico-chimiques des aliments, produits et environnement.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation OCP est un acteur engagé dans le développement humain durable au Maroc et à l’international. Elle privilégie des initiatives intégrées et d’intérêt général qui contribuent au progrès socio-économique inclusif, au développement des compétences et à la diffusion des savoirs. La Fondation OCP adopte un modèle d’action basé sur une démarche d’intelligence collective et porteuse d’impact social et ce, en vue de contribuer à la promotion d’un écosystème des savoirs doté des meilleurs leviers d’excellence, notamment à travers l’appui à l’éducation, à la recherche et à l’innovation.

L’Université Mohammed VI Polytechnique est une institution orientée vers la recherche appliquée et l’innovation et tournée vers l’Afrique, qui ambitionne de se placer parmi les universités mondialement reconnues dans ces domaines.

LNT avec MAP

Partagez cet article :