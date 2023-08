Le programme African Women in Tech & AI a démarré, mardi à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Rabat, son camp d’été au profit de femmes africaines qui se déroule du 22 août au 03 septembre.

Cette initiative, développée en collaboration entre la Fondation OCP et le centre AI Movement de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et soutenue par Secteur de la priorité Afrique et des relations extérieures (PAX) de l’UNESCO, ambitionne de renforcer les capacités des femmes africaines dans les domaines de la technologie, de l’innovation et de l’intelligence artificielle.

Le programme African Women in Tech & AI consiste en une formation intensive qui se concentre sur le leadership féminin, la prospective appliquée à l’IA, l’analyse comparative, l’étude de marché et la gestion de projets d’IA, à travers des études de cas et des ateliers interactifs.

Les projets les plus prometteurs auront la possibilité de recevoir un financement pour leur mise en œuvre, ce qui permettra aux participantes d’avoir un impact tangible dans leurs domaines respectifs.

« Ce camp d’été vise à accompagner les femmes africaines à mettre en place des projets viables, allant de l’idéation, jusqu’à la levée de fond », a indiqué la présidente exécutive du Centre international pour l’intelligence artificielle au Maroc – AI Movement, Amal El Fallah Seghrouchni, dans une déclaration à la MAP.

Ce projet ambitionne d’inclure les femmes dans un champ qui a toujours « été investi par les hommes en priorité », a-t-elle fait remarquer, ajoutant que cet investissement contribuera à l’autonomisation des femmes, à la création de valeurs ainsi que de faire avancer l’Afrique dans divers domaines tels que la santé, l’industrie, l’éducation et l’agriculture.

« Nous avons eu des femmes qui sont venues avec des projets très innovants et parfois il leur manque un petit coup de pouce pour aller vers les marchés », a-t-elle poursuivi.

De son côté, la directrice développement international à la fondation OCP, Hassina Moukhariq a indiqué que la fondation « s’est engagée dans cette initiative pour contribuer au développement durable de notre continent, à travers différents secteurs, l’agriculture, l’industrie, la santé et l’environnement, dans un contexte de changement climatique ».

La technologie, la recherche appliquée et la recherche pour le développement sont des instruments essentiels afin de faire face aux défis rencontrés par le continent et pour atteindre un véritable développement durable, a-t-elle souligné.

« A travers ce programme, la fondation essaye de mobiliser les femmes et de donner un accès juste au financement et aux opportunités aux femmes scientifiques afin de mettre en place des initiatives technologiques qui vont contribuer au développement durable de notre continent sans aggraver les conditions du changement climatique », a-t-elle ajouté.

