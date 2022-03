Le cap des deux millions de réfugiés provoqués par l’offensive militaire russe en Ukraine devrait être franchi « aujourd’hui » ou « demain », a estimé mardi le Haut Commissaire de l’ONU aux réfugiés, Filippo Grandi.

« Je pense que nous allons passer la barre des deux millions aujourd’hui ou peut-être, au plus tard, demain » mercredi, a déclaré M. Grandi lors d’une conférence de presse à Oslo. « Ca n’arrête donc pas ».

Lundi, plus de 1,7 million de réfugiés ukrainiens avaient déjà été dénombrés, selon le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR).

Le responsable onusien a tenu ces propos après avoir effectué une visite en Roumanie, Moldavie et Pologne, trois pays frontaliers de l’Ukraine, où la Russie a lancé une offensive militaire le 24 février.

Il a salué l’accueil « exemplaire » fourni par ces trois pays.

« Pour l’instant, je pense qu’ils arrivent à gérer (…) la répartition naturelle spontanée » de ces réfugiés qui, a-t-il souligné, sont pour l’instant ceux qui ont « quelques ressources »: « bon nombre arrivent en voiture et, surtout, ils ont des connexions, ils peuvent aller où ils ont de la famille, des amis, une communauté ».

« Il est possible que si la guerre continue (…), nous commencerons à voir des gens sans ressources ni connexions et ce sera un problème plus difficile à gérer pour les pays européens, il y aura besoin de plus de solidarité par tout le monde en Europe et au-delà » pour leur accueil, a-t-il souligné.

Les guerres des Balkans, en Bosnie et au Kosovo, dans les années 1990 avaient aussi provoqué d’énormes flux de réfugiés, « peut-être deux ou trois millions, mais sur une période de huit ans », a par ailleurs relevé M. Grandi. « Là, c’est huit jours ».

« D’autres régions du monde ont vu cela, mais en Europe, c’est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale » a-t-il affirmé.

Après plusieurs tentatives sans lendemain, la Russie a promis d’ouvrir mardi matin des couloirs humanitaires pour permettre à des milliers de civils de fuir les principales villes ukrainiennes, sous le feu de l’artillerie russe depuis près de deux semaines.

LNT avec Afp

Partagez cet article :