C’est sans conteste l’événement qui va façonner le monde du Fitness et du Sport au Maroc. Nation Sportive le groupe leader au Maroc s’agrandit et accueille en grande pompe auprès de ses marques leaders sur le marché (City Club et Unique Fitness Clubs) la Master Franchise internationale UFC Gym. Une nouvelle promesse tenue envers la jeunesse marocaine.

En effet, après deux ans de négociations, Jonathan Harroch le PDG de Nation Sportive a pu enfin décrocher l’exclusivité du développement de la franchise UFC Gym en Afrique.

Cette collaboration exclusive ce traduit par l’ouverture du plus grand club dans toute l’Afrique, UFC Gym Morocco, sur une superficie impressionnante de 8000 mètres carrés, mais aussi par l’intégration d’espaces UFC Corner au sein des Clubs du groupe.

Cette initiative, rendue possible grâce à la vision et au dévouement de Jonathan Harroch, PDG de Nation Sportive, marque un tournant majeur dans l’industrie du fitness et du sport dans le pays. Mais surtout répond parfaitement à la Vision Royale de sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assite pour le sport en faveur de la jeunesse Marocaine.

Jonathan Harroch, PDG de Nation Sportive explique à cet effet que « l’arrivée d’UFC Gym au Maroc marque une nouvelle ère pour le secteur sportif et pour la jeunesse marocaine. Chez Nation Sportive, nous avons toujours eu pour mission de servir de pont entre la jeunesse marocaine et le secteur du sport et du fitness. Nous avons ouvert les portes du sport à la jeunesse marocaine, offrant un lieu de socialisation, de formation et d’opportunités ».

Rappelons, qu’UFC Gym Morocco est la promesse tenue par le groupe qui contre vents et marrées a répondu aux besoins de la jeunesse Marocaine. Avec l’arrivée d’UFC Gym au Maroc, le groupe souhaite offrir aux Marocains l’accès à ce qui se fait de mieux dans le très au niveau international au meilleur tarif possible. « La prise en considération du pouvoir d’achat de la jeunesse marocaine étant une obligation avant tout autre chose ».

Cet événement historique verra la participation des mastodontes d’UFC Gym USA, qui se déplaceront spécialement pour l’occasion pour assister à cet événement de grande envergure mais aussi pour dispenser des formations sur place à la nouvelle équipe UFC Gym Maroc.

A cet effet, Jonathan Harroch a décidé d’offrir à une centaine de jeunes Marocains une formation certifiante dispensée par le personnel hautement qualifié d’UFC Gym USA. Il crée aussi une association UFC Gym Fight donnant la possibilité à des jeunes de devenir des champions.

Le PDG de Nation Sportive, se dit fier et ému de ramener un acteur de renommée mondiale comme l’UFC au Maroc, sa patrie mère. Cette alliance témoigne l’engagement sans faille de Nation Sportive à propulser le sport à un niveau supérieur dans le royaume. « C’est grâce à la notoriété croissante de notre groupe et à l’engagement sans faille de chacun de nos collaborateurs que nous avons pu franchir ces frontières et nous élever chaque jour un peu plus. C’est en restant fidèles à nos valeurs et en mettant nos clients au cœur de nos préoccupations que nous avons pu bâtir cette success story que nous partageons aujourd’hui avec fierté » précise Jonathan Harroch.

Désormais, les adhérents du groupe pourront bénéficier de cours de qualité à un prix attractif. Ce nouveau partenariat avec l’UFC promet une révolution dans la pratique sportive au Maroc, offrant aux passionnés de sports de combat et de fitness un environnement ultramoderne et propice à l’épanouissement personnel. Grâce à la carte UFC Gym, les Marocains auront enfin accès à des installations dernier cri, à des cours de haute qualité dispensés par des professionnels aguerris, et à une communauté vibrante de sportifs partageant la même passion.

Doté d’équipements à la pointe de la technologie, de studios de fitness, de zones d’entraînement fonctionnel, de terrains de combat et de bien-être, ce nouveau Club d’exception promet une expérience inégalée pour tous les amateurs de sport et de bien-être au Maroc.

Rappelons que Nation Sportive, en tant que grand groupe leader, se positionne aujourd’hui comme une véritable famille au Maroc. Malgré les défis rencontrés, cette famille est restée unie et engagée envers le bien-être de la communauté marocaine. L’arrivée d’UFC Gym au Maroc renforce cet engagement en offrant des installations de premier ordre et des programmes d’entraînement de classe mondiale aux membres de Nation Sportive.

La combinaison de l’expertise d’UFC Gym et de l’engagement de Nation Sportive promet donc de révolutionner le paysage du fitness au Maroc et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les passionnés du sport. Jonathan Harroch manifeste son désir d’exporter ce qui se fait de mieux dans le monde du Fitness à l’international et d’apporter aux Marocains ce qui se fait de mieux dans le monde.

Cdp

Partagez cet article :