L’Union des Confédérations sportives africaines (UCSA) a remis, à l’occasion de son Gala annuel samedi soir au Caire, ces Prix au titre de l’année 2023, dont celui de la Meilleure sélection africaine de football, décerné au Maroc.

Les Lions de l’Atlas ont été récompensés pour leur exploit historique au Mondial Qatar-2022 où ils étaient devenus la première équipe nationale du continent à atteindre le dernier carré d’une Coupe du monde.

Ce prestigieux prix a été reçu par le 1er vice-président de la Fédération royale marocaine de football, Hamza El Hajoui, des mains du ministre égyptien de la Jeunesse et des sports, Achraf Sobhy.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Hajoui s’est félicité du prix décerné au Maroc par l’UCSA, notant qu’il s’agit d’un titre « amplement mérité », les Lions de l’Atlas ayant dignement représenté toute l’Afrique au Mondial du Qatar.

L’exploit inédit de la sélection nationale lors de ce rendez-vous sportif planétaire était le fruit du leadership et de la politique clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI dans divers domaines, dont le sport, a-t-il affirmé.

M. El Hajoui a également mis en avant l’importance de cette distinction, compte tenu de la place de choix qu’occupe le Royaume sur la scène continentale.

Cette soirée a été marquée également par la remise du prix du Meilleur service rendu au sport africain, décerné au ministre égyptien de la Jeunesse et des sports, alors que le Libérien George Weah a été sacré Star des stars internationales du football africain.

Pour sa part, la Sénégalaise Fatma Diouf Samoura, ancienne Secrétaire générale de la FIFA, a été élue Meilleure figure sportive féminine en Afrique, et le Sud-africain Sam Ram Sami, président de la Confédération africaine de natation, en tant que Meilleur gestionnaire administratif sportif africain.

Il a également été procédé à la remise du prix du Meilleur club africain à Al-Ahly égyptien, de la Meilleure Confédération africaine à la CAF, du Meilleur sportif africain au Sénégalais Sadio Mane et de la Meilleure sportive africaine à la Tunisienne Ons Jaber.

L’Union des Confédérations sportives africaines a tenu, à cette occasion, la deuxième édition de sa Conférence internationale sur la lutte contre la corruption dans le sport en Afrique, avec au programme plusieurs thèmes axés notamment sur « Les médias et la corruption dans le sport », « La prévention de la corruption », « Les technologie de l’Intelligence artificielle et ses applications dans le sport » et « La gouvernance des instances sportives ».

L’ordre du jour comprenait également la présentation de plusieurs expériences réussies de certaines Confédérations sportives en matière de lutte contre la corruption, outre l’élection d’un nouveau Conseil d’administration de l’UCSA.

LNT avec MAP

Partagez cet article :