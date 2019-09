PARTAGER Les Trophées Export Bio Maroc 2019 : la filière bio à l’honneur

C’est pour protéger la biodiversité, préserver l’environnement et promouvoir les produits agricoles de qualité que le secteur public et le secteur privé s’accordent actuellement et, ce faisant, veulent donner une grande importance au développement des produits Bio, tant dans le Royaume comme à l’export sur le marché international. L’appui et l’encadrement politiques reposent sur les visions stratégiques du Plan Maroc Vert, mais aussi du Plan d’Accélération Industrielle et de la Stratégie de l’Economie Verte.

Le développement des exportations marocaines de produits Bio représente sans aucun doute un moyen incontournable dans la valorisation des filières biologiques, notamment agricoles, et de la mise en avant de notre savoir-faire national afin de créer des richesses, de la valeur et de l’emploi. Il représente également un moyen de faire rayonner l’image de notre pays.

C’est donc pour distinguer les filières biologiques et tous les enjeux associés, que les trophées baptisés « Export Bio Maroc 2019 » ont été mis en place. Les récompenses fortement symboliques seront décernées aux produits sélectionnés par le jury mis en place à cet effet, afin de valoriser les efforts, le dynamisme et les initiatives concrètes, pragmatiques et enthousiasmantes des entrepreneurs concernés.

Les Trophées « Export Bio Maroc » vont impulser une dynamique d’innovation et de valorisation des différentes filières issues de plusieurs secteurs productifs: le trophée pour la production bio à l’export, trois trophées pour la valorisation Bio à l’export (alimentaire, cosmétique, superfoods-compléments alimentaires) et enfin le trophée pour la diversification des marchés étrangers.

Les Trophées « Export Bio Maroc » ont de multiples objectifs :

• Promouvoir les filières biologiques et sensibiliser les différents opérateurs et consommateurs sur l’intérêt des produits biologiques pour la santé et pour l’environnement ;

• Contribuer à la dynamique de développement des filières biologiques ;

• Soutenir les professionnels engagés dans les filières biologiques ;

• Faire connaître et valoriser les « success stories » dans le secteur ;

• Encourager les entrepreneurs et les différents opérateurs à adhérer et à se lancer dans les filières biologiques ;

• Soutenir la création de nouveaux produits innovants et à haute valeur ajoutée ;

• Attirer des investisseurs dans le secteur de la filière biologique ;

• Reconnaitre les produits Bio « made in Morocco » comme une marque de qualité et d’exigence.

Le jury est composé de personnalités reconnues pour leur compétence en matière d’export et/ou de produits Bio, et appréciés pour leur rigueur autant dans le secteur public que dans le secteur privé :

Présidente : Zahra MAAFIRI

Hassane SENTISSI, Asmex

Brahim HAMMADI, FOODEX-EACCE

Nawal FARKACHA, DDFP (MAPMEF)

Slim KABBAJ, CEBio

Dossier de candidature : exportbiomaroc2019@gmail.com

LNT avec CP