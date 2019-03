PARTAGER Les Trophées de l’automobile 2019 décernent leurs prix

La 10è édition des Trophées de l’automobile a dévoilé la liste des meilleures voitures par catégorie et la Voiture de l’année 2019, lors d’une soirée gala organisée mercredi à Casablanca.

Pour cette 10è édition des Trophées de l’automobile qu’organise le magazine Autonews, c’est la Peugeot 508 qui a été sacrée Voiture de l’année, indique le magazine dans un communiqué.

Après le vote de plus de 53.000 internautes pour un premier écrémage des voitures en lice, Peugeot 508 a gagné les suffrages du jury d’experts, suite aux essais statiques et dynamiques réalisés au cours d’un aller-retour Casablanca-Rabat, jalonné de plusieurs arrêts, précise la même source. Dix voitures étaient finalistes pour le titre suprême après le vote des internautes. Il s’agit de BMW X2, Citroën C3 Aircross, Dacia Duster, Ford Fiesta, Jaguar E-Pace, Jeep Compass, Mercedes Classe A, Peugeot 508, Volkswagen Touareg et Volvo XC40, rappelle le communiqué.

Par ailleurs, les voitures gagnantes par catégorie sont Renault Clio IV (Citadines), Volkswagen Golf (Moyennes), Alfa Romeo Giulia (Familiales), BMW Série 5 (Grandes routières), Dacia Dokker (Breaks & Monospaces), Audi A5 (Coupés & Cabriolets) et Volkswagen Touareg (SUV & 4×4). Le jury était composé de Younes Saih (expert automobile), Rafik Lahlou (consultant automobile), Yves Bey Rozet (doyen de la presse automobile française), Aurélien Devernoix (journaliste automobile) et Hicham Atabi (journaliste automobile), ajoute-t-on de même source.

La soirée de gala s’est déroulée en présence notamment de plusieurs ministres, officiels, personnalités du monde de la finance et de l’automobile ainsi que de journalistes, conclut le communiqué.

LNT avec CdP