La 3ème édition des Trophées de l’Assurance en Afrique au Maroc s’est tenue le mardi 18 février à Casablanca, réunissant plus de 300 professionnels du secteur. Cet événement, une initiative de François-Olivier Eddime, fondateur de 212Assurances.com, a su s’imposer en quelques éditions seulement comme rendez-vous incontournable du secteur des assurances marocaines, et a même dépassé cette année les frontières du Royaume, mettant en lumière les innovations technologiques et l’expansion des initiatives assurantielles sur le continent africain, avec un accent particulier sur l’Afrique francophone.

L’édition 2025 des Trophées de l’Assurance a souligné la transformation digitale du secteur. François-Olivier Eddime a insisté sur l’évolution qualitative des candidatures, rendant la sélection des lauréats particulièrement ardue pour le jury présidé par Adama Ndiaye, DG de Sen Ré au Sénégal, et ex-Président de la FANAF.

Lors de son discours d’ouverture, M. Eddime a salué la diversité des participants et des projets présentés : « Chaque année, nous voyons émerger des solutions qui repoussent les limites de l’innovation, et cette édition ne fait pas exception. » Il a également souligné que cette édition marque une nouvelle étape vers une intégration plus large du continent : « Nous avons voulu aller au-delà du Maroc et renforcer la collaboration avec les autres marchés africains. »

10 trophées décernés

Lors de cette édition, 10 trophées ont été décernés, ainsi qu’un prix spécial du jury. Les lauréats se sont distingués par des solutions alliant technologie, inclusivité et efficacité opérationnelle.

Pour la catégorie Insurtech, le prix a été attribué à Assuraf, une start-up sénégalaise dont la plateforme SaaS facilite la souscription et la gestion des produits d’assurance en ligne. Suleymane Ling, fondateur d’Assuraf, a déclaré : « Nous voulons démocratiser l’assurance et l’innovation financière en Afrique. Notre plateforme permet de déployer des produits en quelques semaines, contre plusieurs mois auparavant. »

Adama Ndiaye a souligné l’importance de cette catégorie : « L’Insurtech n’est pas qu’une mode, c’est une révolution structurelle qui permet d’étendre l’assurance à des populations jusqu’ici non couvertes. »

En ce qui concerne la catégorie Marché Régional, Marsh Morocco a remporté le prix de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour son concept de prise en charge sanitaire des assurés et des employés. Amina Bouras, membre du jury, a salué l’initiative : « Mettre le bien-être des employés au centre est une innovation remarquable. Cela démontre que l’assurance peut aussi jouer un rôle social et humain. » Le prix du produit a été décerné à UMOJA, une initiative d’EPEGA Assurance pour les étudiants subsahariens poursuivant leurs études au Maroc. Yannick Kombo, représentant d’EPEGA, a expliqué : « Notre objectif est d’assurer chaque étudiant subsaharien présent au Maroc, qu’il soit boursier ou non. » Cabek, distingué pour son kiosque numérique associant assurance et intelligence artificielle. Otman Harrak, membre du jury, a souligné : « Cette solution simplifie l’expérience client tout en optimisant les opérations. C’est une avancée significative pour les assurés en zones rurales. » Véosmart, lauréat du prix de l’optimisation des opérations, grâce à sa plateforme de gestion. Salah Eddine Mimouni, autre membre du jury, a noté : « Véosmart redéfinit l’efficacité opérationnelle dans la gestion des sinistres en automatisant des processus traditionnellement longs et complexes. »

Du côté de la catégorie Grands Comptes, La Marocaine Vie a reçu le prix de l’innovation dans le parcours client. Patrick Rafford, juré, a commenté : « Cette solution améliore significativement l’expérience des assurés en offrant une transparence totale sur les étapes de souscription et de remboursement. » Sanlam Maroc a été récompensé pour son assurance santé dédiée aux soins de longue durée. Laëtitia Desmarques, membre du jury, a salué l’initiative : « C’est une réponse concrète aux besoins des assurés, notamment pour les maladies chroniques. » AXA Assurance Maroc a été primé pour ses cliniques mobiles itinérantes, renforçant l’accès aux soins en zones reculées. Amina Bourras a ajouté : « Cette initiative montre l’engagement social de l’assurance et sa capacité à s’adapter aux réalités locales. » Enfin, AtlantaSanad a été honoré pour son produit couvrant les pannes mécaniques des véhicules d’occasion. Youssef Kharouchi, membre du jury, a noté : « Ce produit répond à un besoin grandissant sur le marché de l’occasion, où la garantie après-vente fait souvent défaut. »

Nouveauté de cette éditio, le Prix Spécial du Jury a été décerné à Wafa Assurance, saluée pour son engagement en faveur de l’assurance inclusive sur le continent. La représentante du groupe a déclaré : « Ce projet illustre la capacité de l’assurance à transformer des vies. En rendant les produits accessibles à tous, on contribue à la résilience économique des populations. »

Le jury, composé de professionnels et d’experts du secteur, a souligné la qualité des candidatures et l’essor des solutions intégrant l’intelligence artificielle et la digitalisation. Youssef Harouchi, membre du jury, a noté : « Le niveau des projets augmente chaque année, reflétant la maturité croissante du secteur assurantiel africain. »

Alain Kaninda, membre du jury et DG de l’ARCA, a mis en avant l’importance de la coopération interafricaine : « Ces trophées ne sont pas qu’une reconnaissance. Ils créent des ponts entre les marchés, facilitant l’échange de bonnes pratiques. »

Une dynamique continentale en expansion

La troisième édition des Trophées a aussi été marquée par des annonces stratégiques. François-Olivier Eddime a révélé que 212 Assurances étendrait ses activités avec 221 Assurances pour le Sénégal et 225 Assurances pour la Côte d’Ivoire. « Chaque entité sera adaptée à la culture locale et proposera des services sur mesure, » a-t-il précisé.

En clôture, Adama Ndiaye a partagé sa vision pour l’avenir : « Nous devons continuer à investir dans la digitalisation et l’inclusivité pour atteindre un taux de pénétration de l’assurance en Afrique conforme à son potentiel économique. »

Avec une participation record, et des perspectives ambitieuses, cette 3ème édition confirme le potentiel de développement de l’assurance africaine. François-Olivier Eddime a conclu en annonçant que les préparatifs pour la prochaine édition étaient déjà en cours, avec pour ambition de renforcer la coopération entre les acteurs africains de l’assurance.

Selim Benabdelkhalek

Partagez cet article :