Par Didier MARCHET, directeur des Offshore Delivery Centers Alten Maroc, Roumanie, Inde et Pologne

En instaurant un Ministère de la transition numérique, le Maroc a clairement défini sa position en tant qu’acteur central dans le domaine du numérique à l’échelle mondiale. Cette vision s’exprime à travers des initiatives nationales telles que la « Smart City », le déploiement de la fibre optique, la promotion de la green IT, du développement durable, et la mise en œuvre de la stratégie Maroc Numérique 2020. L’augmentation significative du nombre d’étudiants en informatique au cours des dernières années, dépassant désormais les 50 000 par an, reflète l’ampleur de ces projets.

Au cœur de cette transition numérique qui redéfinit le pays, le marché marocain des services IT émerge comme un terrain en perpétuelle évolution, propice au développement de solutions informatiques performantes. L’expertise IT au Maroc a évolué au-delà de la simple exécution de projets pour devenir un écosystème dédié. Des professionnels spécialisés en développement logiciel, intelligence artificielle, cybersécurité et gestion de projets émergents, formant ainsi un vivier de talents compétitifs à l’échelle mondiale. C’est dans ce contexte que s’inscrit ALTEN Maroc, filiale du leader mondial de l’ingénierie et du conseil en technologie, en tant qu’acteur majeur de cette révolution.

Innovation et emploi qualifié sont au cœur de la révolution numérique

Depuis sa création en 2008, ALTEN MAROC a consolidé sa présence nationale dans des villes stratégiques telles que Fès, Rabat, Tétouan et Casablanca, permettant ainsi de répondre aux besoins du marché international dans divers secteurs d’activité, tout en contribuant à la création d’emplois qualifiés au Maroc. La croissance des activités IT d’ALTEN Maroc, avec une augmentation de plus de 70% entre 2022 et 2023, et une projection estimée à plus de 30% pour l’année 2024, témoignent de son impact significatif.

Au-delà de son rôle de fournisseur de services, ALTEN Maroc agit en tant que partenaire stratégique, démontrant une réelle valeur ajoutée à travers ses services et son excellence technologique reconnue à l’échelle internationale. La diversité des formations en informatique au Maroc présente à la fois des défis et des opportunités. D’un côté, cela favorise une large base de connaissances, mais d’un autre côté, cela renforce la nécessité pour les entreprises de cibler des compétences spécifiques. L’entreprise s’efforce de relever le défi consistant à fournir des services adaptés aux exigences du marché, reconnaissant que la demande croissante en services IT nécessite la constitution d’équipes pluridisciplinaires et expérimentées ayant une connaissance approfondie des tendances du marché de l’IT.

La formation, un atout considérable

Consciente de l’impératif de rester compétitive, ALTEN Maroc investit activement dans la formation de son personnel. En partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi que le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, l’entreprise a récemment signé une convention de partenariat visant à renforcer les compétences en ingénierie. Cet engagement significatif en faveur de la promotion de l’employabilité des jeunes Marocains et de l’amélioration de la qualité de la formation contribue au renforcement du vivier des talents. Les formations proposées couvrent un large spectre de compétences et de connaissances.

Dans le cadre de sa stratégie de collaboration entre l’école et l’entreprise, ALTEN Maroc a organisé en 2023, pas moins de 30 séminaires en collaboration avec 13 écoles et universités dans 7 villes du pays. Ces séminaires, abordant des thématiques telles que le système de gestion de la qualité, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud et l’infrastructure, visent à préparer les étudiants à relever les défis futurs. Le renforcement des compétences se concrétise également par la synergie avec les différents Offshore Delivery Centers du Groupe ALTEN à l’international, offrant ainsi aux professionnels locaux l’occasion de capitaliser sur les succès et les expériences d’ALTEN Maroc et des autres centres.

ALTEN Maroc participe également à des initiatives nationales visant à développer et encourager les talents technologiques locaux, telles que Jobintech. Ce programme crée une relation solide entre l’enseignement supérieur et l’industrie, alignant les compétences des étudiants avec les exigences du secteur technologique. Les profils recherchés chez ALTEN Maroc reflètent la diversité des domaines de compétences stratégiques du Groupe ALTEN, englobant des postes tels qu’Ingénieur DevOps/Cloud, Incident Manager Cloud, Ingénieur Test QA Automatisation, Ingénieur Data, Ingénieure Nomenclature, Développeur SQL/Data, Ingénieur Supply Chain, Ingénieur CAD designer, Ingénieur méthode et industrialisation, Ingénieur MBD, Ingénieur Radio Télécoms, et bien d’autres.

En conclusion, il est important de souligner que malgré la prospérité du secteur de l’expertise IT au Maroc, des défis persistent, tels que la nécessité de suivre le rythme des évolutions technologiques rapides et de fournir une offre de talents en phase avec les exigences du marché. Toutefois, ces défis représentent également des opportunités pour renforcer davantage l’expertise locale et stimuler l’innovation.

