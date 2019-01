PARTAGER La Tribune du Nas : Ziyech au Real ?

Ce titre est quelque peu provocateur, mais je suis choqué voir énervé par le dernier recrutement de De Jong au barçà…

90 millions d’euros de transfert et 16 millions de salaire annuel net ? Pour un joueur de 21 ans, qui n’ a rien prouvé sur la scène européenne ? On marche sur la tête… Ce jeune « beaugosse blondinet » est inconnu par les observateurs du ballon rond et moi le premier, et vous savez comment il est devenu l’homme « à acheter » ? Grâce ou à cause de ces agents de joueurs qui gonflent la côte de celui ci, résultats des courses, il y a eu une augmentation des enchères entre Manchester City, le PSG, et le Barçà.

Par exemple, Adrien Rabiot est « DE » fois meilleur que cet espoir… Les parisiens avaient proposé une offre de 75 millions d’euros, les Catalans ont aligné 15 millions d’euros, c’est leur droit le plus absolu, d’autant plus que Bartomeu avait à cœur de se venger de Nasser, après l’affaire Neymar et Verrati…

Il y a même certains qui ont ressorti le score de la remontatada avec De Jong but à la 90 + 5 ème minute. Je trouvais çà drôle, c’est de bonne guerre, Mais je me posais la question, est ce qu’ils sont deux ? Ça s’écrit « Deux Jong » ou « De Jong », qu’il coûte 45 Millions, je trouve ça très excessif mais 90 millions d’euros… ? Est ce que c’est le meilleur joueur de l’Eredivisie ? Non !

Est ce que c’est le meilleur joueur de l’Ajax Amsterdam ? Non ! Vous me voyez venir…

Le meilleure joueur de l’Ajax Amsterdam, et du championnat des Pays-bas se nomme Hakim Ziyech. C’est factuel, mieux encore, je vais vous sortir les stats, pas Settat la ville, mais les statistiques, car malheureusement de nos jours, le football c’est comme la NBA, ce sont des chiffres, je vais faire taire les « staticiens footix »…

Hakim Ziyech Frenkie De Jong

2018-19

15 matchs 16 matchs

10 buts 3 buts

7 passes décisives 1 passe décisive

2017- 18

34 matchs 22 matchs

9 buts 0 but

15 passes décisives 7 passes décisives

Les chiffres parlent « DE » mêmes, donc si je comprends bien Hakim the Dream vaut 35 millions d’euros, et a du mal à trouver un top club européen. Si on suit la logique des marchés des transferts, si « Un Jong » va au Barçà, Hakim devrait aller au Real ! Ah…j’oubliais un point important, tous les « DE » sont nés au Pays Bas et sont de purs produits de l’école de l’Ajax, mais l’un porte la tunique « Oranje » et l’autre celle des Lions de l’Atlas…

Nas