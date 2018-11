par Nasredine Nasri |







PARTAGER La Tribune du Nas : Maroc-Cameroun, Hakim & « lhakam »…

Je vais vous conter une histoire, pas Antonio, l’ancien entraineur de Chelsea, mais l’histoire d’un Lion habitant dans une jungle se nommant « l’Afrique ». Ce lion, on le nommait le lion de l’Atlas, car il habitait dans le nord – ouest de cette jungle. D’un autre côté, il existait un autre Lion, féroce, musclé, très difficile à dompter par l’homme, on l’appelait le lion indomptable.

Ces 2 lions se bagarraient régulièrement, 11 fois pour être plus précis, afin de s’octroyer la couronne de Roi de la jungle. Mais, le petit lion de l’Atlas n’a jamais pu gagner une bataille face à son pire ennemi, jusqu’au jour où ce petit lion de l’Atlas communément appelé « mountakhab » pour les intimes, rencontra un renard. Il lui faisait les yeux doux depuis plusieurs années et ce fameux renard, qui était très ami avec les éléphants, et qui se faisait draguer par les fennecs, a décidé de se lier d’amitié avec ce lion.

Le renard lui apprit toutes les ruses de la jungle, lui qui connaît très bien l’Afrique, et lui promet de battre son pire ennemi, son cousin, le lion indomptable.

Le combat a eu lieu ce vendredi au complexe Mohamed V à Casablanca, et a été gagné par les lions de l’Atlas, grâce à un très bon coaching de Monsieur Renard.

Enlevons la casquette de Charles Perrault et mettons celle de Christophe Dugarry et analysons la composition les lions de l’Atlas poste par poste.

Gardien de but :

Nous avons eu pendant longtemps, pour être cru, « zéro » gardien de but, notamment en finale de la coupe d’Afrique face aux Aigles de Carthage tunisiens… Aujourd’hui, nous en avons deux de très bonne qualité, Yassine Bounou, qui a été appelé « the cat » après une prestation stratosphérique face à Valence, nous pouvons être tranquille sur un poste qui nous faisait défaut… et qui nous rendait fous…

Défenseurs :

L’axe central tient la route avec le retour d‘« El Capitano », qui vient de sortir un match monstrueux avec la Juventus de Turin face au Milan AC. Mehdi Benatia a été très bon et si Marouane Da Costa apporte de la puissance physique, il abuse de ses transversales, alors qu’un jeu court fluidifierait le jeu marocain.

A droite, avec le manque de temps de jeu de Nabil Dirar, Noussair Mazraoui a pris sa place. Une belle victoire de Faouzi Lekjaa qui a su convaincre l’ailier de l’Ajax Amsterdam de rejoindre les lions de l’Atlas au détriment des Pays-Bas qui ont le vent en poupe, avec comme dernière victime en date, la France championne du monde. Ce Mazraoui fait une campagne de Champions League avec l’Ajax Amsterdam de toute beauté.

Vivement la connexion Hakim Ziyech / Noussair Mazraoui !

A gauche, le problème est résolu, merci Lucien Favre. En effet, l’entraineur du Borussia Dortmund, l’équipe du moment, a résolu le problème en titularisant l’ancien pensionnaire de la maison blanche, au détriment d’un certain Raphael Guerreiro, un des 5 meilleurs ailiers gauches au monde… Rien que çà…

Milieux de terrain :

Avec le manque de temps de jeu de M’barek Boussoufa, il y avait une place à prendre aux côtés de Karim Ahmadi, qui a survolé les débats, et Younes Belhanda, et c’est Faycal Fajr, auteur d’un bon début de saison avec Caen qui complète le trio du milieu.

Attaque :

Sans surprise, et c’est là où je ne suis pas d’accord avec Hervé Renard, il a aligné Khalid Boutaib, Nordin Amrabat, et Hakim Ziyech. Pourquoi je ne suis pas d’accord avec vous Monsieur Renard, je m’explique…

J’ai milité depuis plusieurs mois pour repositionner Hakim Ziyech, au milieu de terrain, car en reculant d’un cran, cela lui permet d’avoir le jeu face à lui, de distiller les ballons mais surtout de tenter de belles frappes de balle. La preuve en est le deuxième but, sachant qu’il n’a pas les qualités d’un ailier virevoltant qui provoque les adversaires.

Ces qualités-ci, qui sont rares, Amine Harit et Soufiane Boufal les ont et il faut arrêter de critiquer ces artistes. Des joueurs comme Ousmane Dembelé, Neymar, Ribery ou Soufiane Boufal tentent des dribbles difficiles, donc c’est normal qu’ils aient du déchet technique.

L’entrée en jeu de Youssef En-Nesyri a montré les limites de Khalid Boutaib. Le buteur face à la Roja, apporte de la profondeur au jeu marocain avec sa pointe de vitesse et son jeu de tête qui a poussé Gérard Piqué à prendre sa retraite…

A l’avenir, il faut se diriger avec l’équipe qui a fini le match avec Amine Harit en lieu et place d’un Amrabat qui j’ai trouvé empâté, il doit y avoir de bons restaurants en Arabie Saoudite.

Pour conclure, le public a répondu présent, comme vous pourrez le voir sur la prochaine vidéo Inside Fans. La qualification en poche, place maintenant au prochain combat de la jungle entre les les lions de l’Atlas et les aigles de Carthage, mardi prochain à Tunis.

Une revanche de 2004 serait la bienvenue, car à cette époque, nous n’avions pas 2 gardiens de qualité comme aujourd’hui mais bien zéro…

Nas