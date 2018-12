par Nasredine Nasri |







La Tribune du Nas : L'hiver…poule en Ligue des Champions

Liverpool s’est effectivement qualifié in extremis face au Napoli, qui était avant le match, premier du groupe, mais nous n’allons pas faire de la narration, en reprenant les résultats de la Champions League de la semaine, nous laissons ce facile exercice aux autres…

Par contre, nous allons nous amuser à disséquer les potentiels adversaires des 3 gros, je ne parle pas de Gonzalo Higuain, mais plutôt de son ancien club le Real Madrid, le Barçà, et le PSG, tous 3 premiers de leurs groupes, qui auront l’avantage de recevoir au match retour, et qui sont favoris pour le sacre final, en mai prochain à Madrid.

Le Real Madrid :

Les Madrilènes dans le chapeau 1, ne peuvent rencontrer ni un club espagnol, ni le deuxième de leur groupe. Nous éliminons donc l’Atletico Madrid, et la Roma.

Il restera donc :

Manchester United

Tottenham

Liverpool

Lyon

Ajax

Schalke 04

Le Real Madrid a une chance sur deux de tomber sur un club Anglais (3 clubs sur 6)

Le pire tirage : Liverpool

Le meilleur tirage : Schalke 04

Ce que j’aimerai : Lyon

Pourquoi Lyon ? Lyon parce que je me délecte d’avance devant les déclarations de Jean-Michel Aulas avant et après match…

Le Barçà :

Les Catalans dans le chapeau 1, ne peuvent rencontrer ni un club espagnol, ni le deuxième du groupe, nous écartons donc l’Atletico Madrid et les Spurs de Tottenham, il nous restera donc :

Manchester United

Roma

Liverpool

Lyon

Ajax

Schalke 04

Le pire tirage : Liverpool

Le meilleur tirage : Ajax/ Schalke 04

Ce que j’aimerai : Ajax

Pourquoi l’Ajax ? pour rendre un énième hommage à Johan Cruyff, mais surtout que l’Europe entière comprenne une fois pour toute que Hakim Ziyech est un top player, qui malgré l’élimination des Bataves, plantera 2 buts au Nou Camp, et ira dans un gros club à sa mesure (même s’il est maigre…)

LE PSG :

Les Parisiens dans le chapeau 1, ne peuvent rencontrer ni un club français, ni le deuxième du groupe, nous mettons de côté Liverpool et Lyon, il nous restera donc :

Manchester United

Roma

Tottenham

Atletico Madrid

Schalke 04

Ajax

Le pire tirage : Atletico Madrid

Le meilleur tirage : Amine Harit & Hamza Mendyl

Ce que j ‘aimerai : Manchester United

Pourquoi les Reds Devils ? Parce que ce sont 2 clubs semblables, non pas dans l’histoire bien sûr, mais dans les moyens alloués, mais ce sont 2 clubs qui n’y arrivent pas sur la scène européenne.

Et, je suis curieux de voir cette confrontation de style entre Thomas Tuchel et Mourinho, la nouvelle méthode vs la méthode révolue.

D’ailleurs, en me baladant en ce moment dans les rues de Doha, que vous imaginez bien pro Parisiens, ils veulent tous prendre un gros, non pas Gonzalo…. Mais un gros club, pour confirmer l’excellent match face à Liverpool…

En tout cas, nous serons tous rivés sur nos smartphones le Lundi 17 Décembre à 12h, pour voir en direct ce passionnant tirage au sort, non pas pour connaître l’adversaire de Liverpool, mais plutôt pour voir ce que les poules pondront cet hiver…

Nas

Chapeau 1

Dortmund

Paris

Porto

Real

City

Barca

Juve

Bayern

Chapeau 2

United

Roma

Spurs

Liverpool

Lyon

Atletico

Ajax

Schalke 04