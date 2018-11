par Nasredine Nasri |







PARTAGER La Tribune du Nas : « L’Arshavinisko » ? C’est quoi docteur ?

« Scandaleux », « inadmissible », « illogique», les adjectifs ne manquaient pas pour s’offusquer de l’heure de plus ou de moins, je ne sais toujours pas, mais qu’importe, je suis arrivé comme tout le monde en retard à mon premier rendez vous de Lundi. J’avoue, j’ai fait mon Marocain de base.

Ces critiques émanaient de passionnés de football qui ne voulaient pas s’aligner à la France, et voir les matchs à une heure tardive. Messieurs les footbologues, footbologue étant le contraire de footix, il faut voir le verre à moitié plein. Lorsque les matchs sont à 20H45, vous n’avez pas besoin d’écourter vos derniers rendez-vous de la journée, ou oublier d’aller acheter la baguette de pain que votre épouse vous a gentiment demandé d’aller chercher. Mieux encore lorsque les matchs finissent à 22H45, nous n’avons pas envie de prolonger la soirée avec les copains, on se contente de décortiquer les analyses et d’aller prendre une bonne tisane.

La tisane, c’est ce qu’ont dû prendre les supporters Wydadis après l’élimination en demie finale de la coupe du trône face à des valeureux Berkanais, nous n’aurons malheureusement pas un Wydad/Raja en finale.

Alors comment a commencé notre week-end foot ? Il a débuté par un alléchant PSG/Lille, les Parisiens face à leur dauphin, pas le restaurant, je parle du deuxième de Ligue 1, qui a tenu tête aux hommes de Nasser. Ce match où les deux gardiens de but, Gianluigi Buffon et Mike Maignan, n’ont pas beaucoup été sollicités.

J’ai aussi assisté à un record mondial ! 12 victoires en 12 matchs de championnat, l’ancien record était détenu par les Spurs de Tottenham. J’ai aussi retenu le coup de com’ de Thomas Tuchel à la fin du match lorsqu’il a enlacé et rigolé avec Kylian Mbappé. J’ai aussi beaucoup apprécié le nouveau tifo d’Auteuil avec le geste de Draxler qui a refroidi le Vélodrome la semaine dernière, avec l’inscription provocatrice « On ne vous entend plus ».

Quand je dis « je », je ne suis plus abonné au Parc des Princes après 5 saisons de bons et loyaux services, mais je suis rentré m’installer au Maroc pour collaborer avec un grand journal marocain où vous retrouverez dorénavant mes chroniques tous les samedis.

En parlant de Samedi, qu‘est-ce qui vous attend ce samedi ?

Un « Gronaldisco » à 16H15, un Real Madrid vs Real Valladolid, l’ancien club du Brésilien Gronaldo et son nouveau club où il est dorénavant président. Le Real Madrid qui est parti s’approvisionner cette semaine non pas en fromage rouge, mais s’approvisionner en confiance, suite à la crise et à la manita subie dimanche dernier.

Ensuite, juste le temps d’aller chercher un petit goûter, je vous propose « l’Arshavinisko » ! Mais, qu’est ce que c’est Docteur ? L’« l’Arshavinisko », c’est l’affiche Arsenal vs Liverpool à 18h30. Pourquoi ? Parce qu’Andrei Arshavin avait marqué 4 buts contre les Reds de Liverpool à Anfield dans un match fou rentré dans l’histoire et qui s’est soldé par un 4-4, le 21 Avril 2009. Les Gunners « Emery » vont chercher les hommes de Klopp, leader, qui n’ont que 4 points d’avance sur les Londoniens.

Enfin, juste le temps d’aller faire un tour au petit coin, un Rayo Vallecano vs FC Barcelone à 20h45 pour clôturer en beauté cette belle journée football. Si vous voyez le Pérou jouer contre le Barçà, ne vous inquiétez pas, les Péruviens et les joueurs du Rayo ont la même tenue.

Dimanche, je vous conseille de vous reposer, car mardi c’est le retour de la Champions League, avec un explosif Naples vs PSG au stade Sao Paulo et le retour d’Edinson Cavani sur ses terres. D’ailleurs en parlant de Paris, les gardiens de but de Lille et du PSG sont allés diner au restaurant après le match et figurez vous qu’ils ont commandé la même chose, devinez ce que c’est ?

« Ils ont bouffé du filet Maignan »

Nas