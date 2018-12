PARTAGER La Tribune du Nas : Champions League, Vivement Février…

On aimerait tous déjà être en février… Non pas pour commencer à acheter le cadeau de la Saint-Valentin, mais plutôt pour la Champions League qui va commencer à nous offrir de beaux cadeaux, à nous les amoureux du ballon rond, et ce dès le 12 Février !

Allons déballer tous ces cadeaux, ça nous fera de l’entrainement pour Noel…

12 Février

Roma vs Porto

Ca sera l’affiche la moins sexy de ces huitièmes de finale, çà tombe très bien c’est le même jour que la confrontation entre United et le PSG.

Les Portugais iront à Rome, sachant que ces derniers ont éliminé le Barça l’année dernière, pour moi, ils partent légèrement favoris.

Manchester United vs PSG

Ca vient de sortir du four, Jose Mourinho n’est plus l’entraineur des Mancuniens.

Dans la précédente chronique, je souhaitais une confrontation entre Manchester United et le PSG, 2 clubs puissants financièrement qui ont du mal sur la scène européenne…

Manchester a d’ailleurs annoncé que son petit joker Norvégien prendrait l’intérim… affaire à suivre…

13 Février

Tottenham vs Dortmund

Le Borussia Dortmund est l’équipe à battre en ce moment, avec un recrutement Deutsch Kalidade (Hakimi, Alacacer, Witsel…) avec un entraineur sous côté et fin stratège, en la personne de Lucien Favre, une équipe compacte portée sur l’offensive, qui pour moi éliminera Tottenham, qui sortira d’un Boxing Day épuisant…

Ajax vs Real Madrid

Une affiche déséquilibrée, mais où on aura le plaisir de voir les 2 Marocains Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech à l’œuvre. Ils seront mis en lumière, pour qu’enfin notre meneur de jeu marocain brille et trouve un gros club du niveau de son talent…

Les observateurs sont durs avec les Madrilènes, mais il ne faut pas oublier que gagner 3 « ligue des champions » de suite, est un exploit qui ne se réalisera pas de sitôt…

Cette saison est une saison de transition, avec une équipe magnifique qui a écrasé l’Europe, et qui a besoin de renouvellement. Malheureusement ils ont un entraineur banal et ont fait un recrutement digne de Valladolid…

19 Février

Lyon vs Barça

Ca sera l’ « Umtitisco », malheureusement, il est blessé et se trouve à Doha pour se soigner. Attention aux Lyonnais, ils montent en régime et ont de très bonnes individualités, à l’image de Memphis le rappeur, Nabil le pauvre ou cornet de glace qui a claqué un doublé contre City. Le voyage au Nou Camp ne leur fera pas peur croyez moi, ils viennent de battre City à l’Itihad Stadium, il y a seulement 2 mois…

Liverpool vs Bayern Munich

Une affiche qui nous retourne dans les années 70, le Bayern Munich avec un entraineur médiocre, et une équipe en fin de cycle (Franck Ribery et Arjenn Robben prennent leur retraite à la fin de saison), Liverpool devrait passer grâce à ses Africains Salah et Mané, même si le match retour est à l’Allianz Arena.

20 Février

Atletico Madrid vs Juventus

L’Affiche de ces huitièmes de finale, la Juventus a su garder tous ses meilleurs éléments additionnés à un des meilleurs joueurs du monde. La vieille dame sera confrontée à un gros morceau nommé Diego Simeone.

Un retour de Cristiano Ronaldo à Madrid, et on se rappelle tous de son triplé face à l’Atletico, et la fameuse célébration où il se tient le menton ; sera l’attraction de ces huitièmes de finale.

Schalke 04 vs Manchester City

Enfin, la confrontation la plus déséquilibrée, qu’on nommera le « Sanétisco ». Schalke 04 jouera les outsiders, avec 2 Marocains Hamza Mendyl et Amine Harit, face à eux il y aura Pep Guardiola, et ses 30 joueurs de classe mondiale…

Pour conclure, nous sommes au mois de décembre, la coupe aux grandes oreilles va lever le pied, on prendra notre mal en patience d’ici Février. D’un autre côté, nous essayons d’analyser le tirage au sort du mieux qu’on peut, mais comme je dis souvent la forme de décembre n’est jamais la forme de février…

Nas