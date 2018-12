La Tribune du Nas : Ballon d’Or, la France fait Griez…mine

par Nasredine Nasri |







« Gilets Jaunes » « Macron Démission » « Arc De triomphe tagué », voici les titres des journaux qu’on lit ici à Paris. Je sais que tout porte à croire que je vais parler de ce mouvement social inédit. La France va mal certes, mais je vais faire mieux, je vais m’autoproclamer Gilet jaune du ballon jaune.

Oui jaune, mais pas Or car il a perdu de sa splendeur, non pas que je sois un féru des statistiques, mais parce que je suis quelqu’un de juste, même si je suis fan de l’extérieur du pied de « Mozart ».

Quelles sont mes revendications ? Clarifier les critères de sélection dès le début et donner le droit de vote à des personnes professionnels et compétentes. Je vous voir venir, le football est un sport universel, et les journalistes sont des personnes compétentes. Très bien, alors quelqu’un peut-il m’expliquer ces votes complètements absurdes de ces pays ?

Grenade :

Sergio Aguero Cristiano Ronaldo Kevin De Buyne

Très bien, on va disséquer tout çà, scalpel svp !

Kevin De Bruyne, pourquoi pas, il est du même niveau que Luka Modric si ce n’est mieux, on peut être d’accord…

Ronaldo, le votant n’a du regarder que Portugal vs Espagne et Juventus vs Real Madrid pour voter.

Mais Sergio Aguero ??? Il parle de l’attaquant remplaçant qui a été éliminé par la France en huitièmes de finale ?

Je pense qu’ils n’ont pas les droits de la Coupe du Monde, à Grenade…

Jai mieux :

République Centrafricaine :

Karim Benzema

Neymar Jr

Mohamed Salah

Je pense que Didier Deschamps a dû saisir des terres agricoles au journaliste et qu’il se venge en votant pour Benzema, je n’ai rien contre Karim, mais un peu de sérieux Monsieur !

J’ai encore mieux, le Kirghizistan :

Thibaut Courtois

Mohamed Salah

Luka Modric

Je pense qu’on ne diffuse que les matchs de Premier League chez ce Monsieur, c’est honteux scandaleux, mettre Thibault Courtois Ballon d’or, je n’ai pas le « seum » comme dirait le gardien du Real Madrid, mais presque.

Il fait arrêter de donner ce pouvoir à ces 180 journalistes. Vous allez me dire que c‘est subjectif mais là c’est abusé.

Et sur les critères, je souhaite, Monsieur le Président, que les choses soient claires.

Si on juge que c’est le palmarès qui prime, on le donne donc à Raphael Varane (7ème ??!!) Champions League & Coupe Du Monde on ne discute même plus. C’est un défenseur ? Et Franz Beckenbauer ? Mathias Sammer ? Fabio Cannavaro, Champion du monde 2006… ce sont des danseuses peut-être ?

D’autres vont me dire qu’on s’est réconcilié avec le jeu, et qu’on en a fini avec les statistiques. Très bien, on s’est réconcilié avec le romantisme et le jeu collectif, Luka Modric est très bon, mais Kevin De Bruyne est meilleur que lui. J’airai plus loin, pour moi le meilleur joueur de la Coupe du Monde est Eden Hazard devant Ngolo Kanté.

Comment je vais expliquer à mes enfants (il faut déjà que je trouve la femme de ma vie) que ni Pirlo, ni Xavi, ni Iniesta n’ont eu le ballon d’or et que David Guetta l’a eu ?

Votre envoyé spécial à Paris

Nas