Tribune : L’INSIGHT est clair pour tout le monde, excepté ceux dont c’est le métier !

Juillet 2007, je me trouve en plein milieu d’une foule de plus de 100 000 personnes qui scande à l’unisson une chanson de DON BIG « BLADI BLAD ». Cette chanson ne passe pas sur les radios marocaines parce que ses paroles sont contestataires. Pourtant, elle est reprise en cœur par plus de 100 000 personnes !

L’INSIGHT est évident, les Marocains consomment de la musique sur internet : une nouvelle source d’émotions nait pour toute une jeunesse arabe !

Quelques mois plus tard, je remarque la montée fulgurante d’Hespress, un site d’informations arabophone, il est dans toutes les bouches et devient très vite la référence des Marocains en matière d’info…

L’INSIGHT encore une fois est évident.., les Marocains ont soif d’information, de contenu écrit, et vont le chercher sur le web !

Mon équipe et moi-même avons ainsi découvert une trentaine d’INSIGHTS fondamentaux liés à la transformation des habitudes de consommation des médias par les Marocains en particulier et des pays arabes dans un deuxième temps.

Ces INSIGHTS sont les fondamentaux qui ont soutenu voir engrangé la croissance de l’ensemble de mes compagnies, ils ont transformé une petite structure de production d’artistes en un groupe majeur de communication panarabe.

J’en suis fier et je leur dois tout.

Ce qui m’interpelle, ce sont les difficultés qu’ont les décideurs marocains à intégrer et plus que ça à accepter ces changements de comportements.

A titre d’exemple ce n’est que courant 2011 que le marché s’est vu autorisé par les décideurs à communiquer via de la bannière publicitaire sur le site Hespress ; Or, à cette date l’utilisation de la bannière était déjà en déclin dans le reste du monde.

Autre exemple, ce n’est qu’en 2015 que les décideurs marocains, réalisent l’importance de l’activation vidéo, une année où tous les annonceurs internationaux avertis vont passer à « l’INBOUND MARKETING ».

J’entends encore des décideurs me dire en 2012 : « mais internet concerne exclusivement la CSPA » (« digital » n’étant pas encore un Buzzword).

Chez Buzzkito, nous sommes des opportunistes de la data et du split testing, et voici notre conseil aux Marketeurs marocains pour obtenir les bons Insights au bon moment.

Si vous êtes comme moi, un produit d’éducation scolaire étrangère, si vous écrivez la plus part du temps en français, sachez que Facebook vous considèrera comme un « Presque Français ».

Vous allez recevoir sur votre fil d’actualités du contenu qui est totalement en distorsion avec la réalité marocaine et donc à l’évidence vous serez induit en erreur dans votre perception.

Je vous conseille donc de créer un compte Facebook arabophone avec des amis qui sont profondément ancrés dans la réalité marocaine.

Vous obtiendrez des Insights réels et aux bons moments.

Vous pourrez alors concevoir votre stratégie de communication et de marketing sur une réalité « réelle » et non sur de l’intuition ou de la perception totalement décalée de votre marché.

La base du marketing, je ne vais pas vous l’apprendre, c’est d’être en phase voire prédictif des besoins du consommateur.

A titre d’exemple « Aufeminin.com » : son audience est composée de la cible des grandes marques féminines mais aussi des décideurs de ces mêmes marques féminines, c’est la clé de la réussite de ce modèle.

Combien selon vous de chefs de produits de grandes marques féminines au Maroc consomment du contenu en phase avec une cible Mass Market arabophone ?

Le chiffre serait ridicule.

Nous nous devons en tant que professionnels de la communication de sortir de notre réalité virtuelle et de nous connecter à la réalité du marché, pour jouer pleinement notre rôle de catalyseur d’émotions et d’influences positives au service du marché, au service du Maroc.

El Mehdi Benslim