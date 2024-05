Par Anthony Hié, Chief Digital Officer, Excelia

L’intelligence artificielle occupe le devant de la scène depuis des mois grâce à ChatGPT. La dernière étude du FMI (Fond Monétaire International) (1) en la matière indique que dans les pays développés, l’IA pourrait avoir des incidences sur environ 60% des emplois. Même dans les pays émergents l’impact de l’IA devrait s’établir à 40% contre 26% dans les pays les plus pauvres du Monde. Si vous n’avez pas encore entendu parler de la prochaine IA d’OpenAI Sora, préparez-vous à être stupéfait ! Ce nouveau modèle d’IA est sur le point de révolutionner le monde de manière inimaginable. Vous tapez simplement un texte, et elle crée des vidéos d’un réalisme si saisissant qu’il semble irréel. Par exemple, Sora peut dépeindre une femme élégante déambulant dans une rue de Tokyo illuminée par des néons chaleureux et des enseignes animées. Elle porte une veste en cuir noir, une longue robe rouge, des bottes noires et un sac à main noir. Une vidéo d’une minute est créée par Sora AI avec un niveau de réalisme proche d’un professionnalisme avancé tout en produisant une scène qui n’a jamais existé dans l’histoire humaine avec juste quelques mots sur un clavier.

Quand la réalité dépasse la science-fiction et redéfinit le marché du travail

L’intelligence artificielle, fait partie des innovations les plus importantes de toute l’histoire humaine et pourrait bien être aussi la dernière…A partir du moment où vous créez une chose qui peut tout créer, la réalité pourrait rapidement rejoindre la science-fiction. C’est d’ailleurs assez perturbant de voir à quelle vitesse cela se produit réellement et s’accélère. Avec l’intelligence Artificielle Sora l’impact sur les emplois se révèle désormais évident aux yeux de tous. Plus de metteur en scène, plus d’éclairagiste, plus d’acteurs, que va t’il arriver aux entreprises spécialisées qui fabriquent des caméras embarquées dans des drones et tous leurs composants électroniques par exemple ? Vous aviez besoin d’une entreprise pour cela, des milliers d’euros économisés et d’une licence pour les faire fonctionner, mais désormais vous n’en avez plus besoin. Tout ce que vous avez à faire est de taper « vue de drone de vagues le long de la plage de Malibu avec des surfeurs » et voilà, vous obtenez une prise de vue par drone cinématographique parfaite. Tout cela à partir d’une seule compétence de « « prompt engineering » qui consiste à trouver et rédiger des requêtes (« prompts » en anglais) adéquates pour pouvoir tirer le meilleur parti de l’IA et ainsi obtenir le résultat le plus pertinent possible. Un métier apparaît, plusieurs disparaissent…

Entre progrès et perturbations profondes

L’impact de l’intelligence artificielle sur l’économie mondiale sera profond et multifacétique avec des conséquences positives et négatives. Certes L’IA peut traiter et analyser des données beaucoup plus rapidement que les humains. Elle permet aux entreprises d’optimiser leurs opérations, réduisant ainsi les coûts et augmentant la productivité. Elle crée de nouveaux marchés et opportunités d’emploi, notamment dans les domaines du développement de logiciels, de l’analyse de données et de la maintenance des systèmes d’IA. Cependant elle implique une disruption du marché du travail : L’automatisation induite par l’IA pourrait impacter et remplacer de nombreux emplois. Au-delà des tâches répétitives et prévisibles, elle est désormais capable de réaliser des tâches de plus en plus complexes comme le démontre très concrètement Sora IA. D’autres impacts sur l’économie mondiale seront aussi significatifs : les problèmes d’éthiques et de sécurité, l’impact sur les pays en voie de développement accentuant potentiellement les inégalités mondiales, la transformation des modèles d’affaires tels que les services basés sur les plateformes de données et les écosystèmes d’entreprise interconnectés. Sans oublier le défi du développement durable et environnemental : L’IA peut aider à résoudre des problèmes environnementaux complexes et à optimiser l’utilisation des ressources, mais son utilisation extensive nécessite également une grande quantité d’énergie.

Une nouvelle ère de créativité et de transformation économique

L’émergence de Sora AI, développée par OpenAI, marque un tournant historique dans l’interaction entre technologie et économie. Avec des capacités surpassant les méthodes traditionnelles de production vidéo, Sora AI ne se contente pas de simplifier la création de contenu, mais redéfinit également les rôles et les besoins en compétences dans divers secteurs. L’intelligence artificielle, dépassant maintenant les frontières de la science-fiction s’inscrit dans une réalité où les capacités de création et d’innovation semblent illimitées.

