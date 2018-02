PARTAGER Tribune libre : « L’égalité pour les femmes, c’est le progrès économique pour toutes et tous »

En dépit des avancées remarquables au cours du dernier siècle en matière de droit social et politique de la femme, le statut économique, auquel revient le dernier mot, souffre encore de plusieurs disparités et d’injustice. Les femmes sont toujours frappées de manière disproportionnée par la pauvreté, un accès limité aux ressources économiques et financières, ainsi que par la discrimination et l’exploitation sur le marché de travail.

Au niveau national, malgré les importantes reformes initiées par la Moudawana il y a quelques années, le Maroc se situe à la 136ème place en termes de parité entre femmes et hommes. Le rapport qui a été établi récemment par le forum économique mondial, connu pour sa réunion annuelle à Davos, classe le Maroc sixième dans la région arabe, devancé par l’Egypte, l’Algérie, le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis et la Tunisie.

Le principe de l’égalité entre les sexes fait l’objet d’un consensus universel, mais celui-ci disparait dès qu’il s’agit d’aborder la mise en œuvre d’actions et de mesures de tous les jours. En fait, les statistiques montrent que pour un même travail, en moyenne, les femmes sont moins rémunérées que les hommes, et la situation s’aggrave dès qu’il s’agit de prendre en compte l’ampleur du travail domestique injustement non rémunéré. En effet, sa non comptabilisation relève d’une ignorance et une dénaturation des différentes activités économiques. Elever correctement ses enfants est aussi bénéfique pour la société que de construire des bâtiments ou fabriquer des smartphones. Nier cette réalité conduit à des mesures incorrectes du PIB. Ainsi, selon une enquête effectuée par le Haut-Commissariat au Plan, la valorisation du travail domestique est estimée à 500 milliards de DH, soit la moitié du PIB national.

Pourtant, la situation actuelle de la femme est beaucoup plus avancée qu’elle ne l’était quelques siècles auparavant. Aujourd’hui, l’égalité des sexes figure au cœur de la question du développement. Ce n’est pas un hasard que les pays les plus développés au monde (l’Islande et la Finlande) occupent les premières places en matière d’égalité hommes/femmes. Ce constat est aussi renforcé par les études empiriques récentes. D’après les estimations de Booz & Company (l’un des premiers cabinets de conseil stratégique au monde), les Etats auront tout à gagner à améliorer les taux d’emploi des femmes : le PIB de l’Egypte augmenterait de 34%, celui des Emirats Arabes Unis de 12%, de l’Afrique du sud de 9% et du Japon de 9%.

Et qu’en est t-il pour la situation économique de la femme au Maroc ?

Au cours des dernières années, la femme marocaine a bénéficié de plusieurs réformes législatives et sociétales. En revanche, l’analyse de la situation des femmes vis-à-vis du marché de travail révèle une faible participation à l’activité économique (25% contre 72% pour les hommes). En langage économique, cette situation reflète une ressource sous employée et un terrible manque à gagner, puisque le développement économique et social de tout pays est tributaire de l’utilisation rationnelle de son capital humain.

Une deuxième source d’inégalité à l’égard des femmes concerne l’accès aux postes techniques ou de haute responsabilité. L’idée reçue et largement répondue, selon laquelle les femmes seraient moins compétentes que les hommes (aucune femme ne figure dans la liste des 10 dirigeants d’entreprises publiques les mieux rémunérés), persiste. A l’inverse, une femme peut faire l’objet de discrimination positive lorsqu’il s’agit de postes « plus féminisés » : la femme est la secrétaire et l’homme est le patron. Face à ces préjugés et cette division sexuelle du travail, nombreuses sont celles qui hésitent de s’aventurer dans une carrière d’entrepreneur, préférant des emplois plus stables, chose qui sape toute tentative de réduction des inégalités de patrimoine au sein de notre société.

Vers des solutions pratiques ?

En plus du grand effort de sensibilisation déployé à plusieurs fronts sur l’importance de l’égalité, l’Etat peut, à l’instar de l’expérience islandaise, proposer un certificat en faveur des entreprises respectant l’égalité salariale et qui promeuvent les femmes à des postes de responsabilité. La certification peut se traduire par des réductions fiscales ou des mesures préférentielles quand il s’agit par exemple de l’accès à un marché public…

Un autre défi à relever après les disparités des salaires est l’écart des patrimoines. Ce dernier, qui est nourri par une interprétation littérale du texte religieux en matière d’héritage, renforce les inégalités. Il est tout à fait logique que sous ces conditions aucune femme marocaine n’ait réussi à accéder au rang des personnalités les plus riches au monde, au moment ou trois de leurs confrères figurent parmi les milliardaires de Forbes. A travers le monde, il y a 167 femmes recensées dans la liste des milliardaires du monde en 2017.

La problématique des inégalités de patrimoine est beaucoup plus compliquée dans les milieux ruraux et populaires. Ce sont encore les femmes qui constituent la catégorie la plus affectée par la pauvreté et l’analphabétisme, et ce malgré la place de priorité qu’occupent ces deux questions dans les programmes gouvernementaux de développement économique et social.

Ces femmes sont généralement des travailleuses sans terre et dépourvues des ressources financières, d’où le besoin d’accès aux services financiers sous forme de microcrédit, leur permettant le développement de l’entreprenariat féminin.

A cet effet, le modèle marocain en la matière semble très loin de la philosophie de la Grameen Bank, « la banque des villages », initié par Muhamed Younes dans les années 80 et qui fut un succès énorme en matière de lutte contre la pauvreté des femmes. Le plafond des 50 000 dhs octroyés par les institutions de microfinance au Maroc freine la possibilité de décollage de la future entreprise. En conséquence, et sous l’obligation, ces prêts ratent leur cible et se dirigent vers la consommation (40% des bénéficiaires ont utilisé leurs prêts pour la consommation, dont 61% des femmes). De même, les taux d’intérêt abusifs et les remboursements mensuels entravent toute chance de réussite du projet. Dès lors, les résultats apparaissent totalement contradictoires avec la vocation de la microfinance. Les bénéficiaires, dont 67% sont des femmes, deviennent surendettés, et au lieu d’utiliser ces crédits pour garantir leur autonomisation économique, elles sont soumises à la dépendance et à la vulnérabilité. C’est le cas « du mouvement des victimes des microcrédits » en 2011.

L’expérience de la Gramen Bank, saluée par l’ONU et généralisée par la suite à de nombreux pays émergents, s’adressait à ses clients en les considérant comme des collaborateurs potentiels et non seulement des débiteurs qui sont soumis au droit des obligations. Actuellement, cette banque est détenue à 97% par des emprunteurs pauvres. Ces derniers, quand ils deviennent les propriétaires, transmettent leurs expériences réussies aux nouveaux emprunteurs, ce qui renforce les probabilités de succès des nouveaux projets. Ensuite, les prêts sont octroyés de manière collective, généralement en faveur de groupes de cinq personnes, et il n’est plus possible au groupe d’emprunter à nouveau si l’une des cinq personnes échoue. Cela crée une dynamique de groupe favorable à l’entreprenariat.

A cet effet, la constitution d’une banque marocaine spécialisée dans les prêts collectifs, dont les bénéficiaires, qui seraient en même temps les prochains actionnaires et dirigeants, seraient obligatoirement des femmes, pourrait constituer une première expérience à l’échelle arabe et africaine, et une base solide vers l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes.

Dans quelques jours, nous célèbrerons la journée internationale de la femme, une occasion de rappeler que la valeur de l’égalité est une priorité qui passe au dessus de toute argumentation économique, politique ou sociale, mais aussi, un moment de mobilisation collective pour le progrès et le développement. « L’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour toutes et tous », selon Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Directrice exécutive d’ONU Femmes.

Youssef Mahassin, étudiant chercheur en économie