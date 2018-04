PARTAGER Tribune libre : Pour une approche rénovée de la stratégie d’Innovation au Maroc

Porter a identifié trois stades de développement économique : tiré par les facteurs, tiré par l’investissement et axé sur l’innovation. La transition vers le stade de l’innovation est la plus difficile, car nos entreprises sont dans une position de rattrapage et leurs principales activités sont l’apprentissage et l’utilisation de nouvelles technologies plutôt que la création d’innovations. Certains experts parlent plus d’un système d’apprentissage techno-économique plutôt que d’innovation (Brésil, Corée du Sud).

Dans les pays comme le Maroc, l’asymétrie d’informations conduit à de faibles flux d’informations et de connaissances parmi les acteurs du système d’innovation. Les universités et laboratoires de R&D restent souvent éloignés des systèmes de production. Les sphères du système national d’innovation demeurent faiblement intégrées les unes aux autres. Ce manque d’intégration entre les centres de recherche et le manque de liaison avec le système productif s’expliquent par deux motifs :

-L’accroissement exponentiel des effectifs dans les universités produit un effet d’éviction des activités de recherche au profit des activités d’enseignement et d’encadrement entraînant une formation théorique abstraite coupée du secteur productif.

-L’insuffisance de grands groupes industriels conduit à l’isolement des unités de production par rapport aux centres de recherche et aux fournisseurs et clients les privant d’effets de feed-back sur le processus d’apprentissage technologique.

Pour construire les systèmes nationaux d’innovation, les économies émergentes comme le Maroc devraient se concentrer davantage sur leurs systèmes de production que sur les contextes institutionnels. Le principal défi pour les économies émergentes est tout d’abord de créer un système de production puissant. Alors le SNI devrait être en service pour les entreprises, pas à l’inverse.

Le système de soutien ne devrait pas se concentrer sur le développement des domaines institutionnels sophistiqués, mais encourager la création d’entreprises et de projets innovants. L’innovation va dépendre de l’effet de grappe, au niveau local et par l’intégration dans la chaîne de valeur mondiale. Ainsi l’économie marocaine devrait se concentrer davantage sur ses systèmes régionaux et locaux d’innovation et leurs relations avec les systèmes mondiaux d’innovation.

Actualiser la stratégie Maroc Innovation

Au Maroc, l’engagement pour le développement de l’innovation a mobilisé à la fois les pouvoirs publics et les décideurs privés. En Juin 2009, cette prise de conscience collective a été consacrée par l’initiative « Maroc Innovation » dont l’objectif est de construire un environnement favorable à l’éclosion d’une économie à forte valeur ajoutée et de positionner le Maroc en tant que pays producteur de technologies.

La stratégie Maroc Innovation a pour objectifs de :

Faire de l’innovation un facteur clé de compétitivité

Faire du Maroc un pays producteur de technologies

Exploiter les capacités de R&D des universités marocaines

Faire du Maroc une place attractive pour les talents et les projets de R&D

Diffuser une culture de l’innovation et de l’entreprenariat

A ce jour, les indicateurs étudiés ne reflètent pas une amélioration de l’écosystème de l’innovation. Certains indicateurs enregistrent même un recul. Le système national de l’innovation est encore très dépendant de la recherche publique dont l’efficacité n’est pas toujours au rendez-vous.

Par ailleurs, les mécanismes et les instruments d’aide au financement de l’innovation ne répondent pas encore aux attentes des porteurs d’idées et de projets innovants, que ce soit en termes de budget ou d’approche.

A cela, il faut ajouter que le manque de coordination entre les différents intervenants, l’absence d’un véritable guichet unique de l’innovation et l’insuffisance des fonds alloués au financement de la recherche dans le secteur privé, ralentissent le rythme d’amélioration de l’écosystème de l’innovation au Maroc. (Etude Grant Thornton).

Renforcer les pôles de compétitivité

Un pôle de compétitivité, c’est :

La combinaison, sur un espace géographique donné, d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche,

Engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets de R&D coopératifs et disposant de la masse critique nécessaire pour une visibilité internationale sur un domaine circonscrit.

Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont étroitement associés à cette dynamique.

Un pôle de compétitivité a vocation à soutenir l’innovation. Il favorise le développement de projets collaboratifs de recherche et développement (R&D) particulièrement innovants. Il accompagne également le développement et la croissance de ses entreprises membres grâce notamment à la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus des résultats des projets de recherche.

En permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs marchés locaux et à l’international, les pôles de compétitivités sont des moteurs de croissance et d’emplois. Les forces en présence au sein d’un pôle de compétitivité sont multiples. Toutes sont nécessaires à l’essor d’écosystèmes dynamiques et créateurs de richesse.

Développer l’Open Innovation

Les démarches d’open innovation sont aujourd’hui en vogue. Les entreprises ouvrent de plus en plus en plus leur dispositif d’innovation en collaborant avec de multiples partenaires extérieurs dans le but d’améliorer leur capacité dans ce domaine stratégique. Les entreprises s’appuient de plus en plus sur un réseau étendu de partenaires et de compétences pour améliorer et accélérer leur capacité d’innovation.

Des collaborations se mettent en place avec d’autres entreprises, des structures publiques, des chercheurs, des universités et des particuliers pour trouver des idées, identifier de nouvelles technologies et développer de nouveaux produits et services

Intégrer les nouveaux modèles de production industrielle

L’industrie est l’ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise en œuvre de matières premières. L’industrie a subi plusieurs révolutions dont la plus importante dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La première révolution industrielle est l’exploitation du charbon avec la mise au point de la machine à vapeur par James Watt en 1769.

Une seconde révolution est amenée par l’introduction de l’électricité, de la mécanique et du développement du transport à la fin de ce même siècle. Enfin une troisième révolution a lieu au milieu du XXe siècle grâce à l’électronique, les télécommunications ou encore l’informatique. Nous assistons à la convergence de la production industrielle avec les technologies de l’information et de la communication. Ce concept exprime l’idée que le monde se trouve aux prémices d’une quatrième révolution industrielle.

La nouvelle révolution est fondée sur l’usine intelligente, qui se caractérise par une interconnexion des machines et des systèmes au sein des sites de production, mais aussi entre eux et à l’extérieur (clients, partenaires, autres sites de productions). Le concept fut mis en évidence pour la première fois lors la foire de Hanovre (Salon de la technologie industrielle) de 2011. En 2013, un rapport décrivant le schéma fut présenté par un groupe de travail transdisciplinaire à la foire de Hanovre.

Évaluer la R&D au Maroc

L’objectif de l’évaluation individuelle des scientifiques est le suivi périodique des activités des personnes dans leur globalité, en tenant compte non seulement de leur production scientifique mais aussi du rôle joué au sein du collectif de recherche (équipe, unité) et de l’évolution de la nature des activités au cours du temps.

L’évaluation scientifique a pour objectif d’évaluer a posteriori les travaux des unités de recherche et des équipes regroupées au sein de ces unités. Il s’agit donc clairement d’une évaluation rétrospective, dans le but de fournir aux acteurs de la recherche ainsi qu’aux responsables scientifiques, des avis qualifiés sur la pertinence et l’efficacité des recherches entreprises par les unités, compte tenu des objectifs qui leur ont été assignés. Cette évaluation pourrait porter sur les aspects suivants :

Excellence scientifique: originalité du projet, résultats obtenus et attendus, production, difficultés surmontées et prévisibles, innovations atteintes et espérées, méthodologies utilisées,

Adéquation avec la stratégie scientifique de l’Institution, contact et collaboration au niveau national et international,

Transfert de technologie, valorisation des résultats, applications, Brevets

Impact sociétal

Ainsi, il est nécessaire de procéder à une approche rénovée de la stratégie de l’Innovation en se fondant sur les acquis de l’expérience de ces quinze dernières années qui ont vu un progrès certain dû aux plans sectoriels qui ont exprimé des besoins en termes de recherche et développement et par une meilleure ouverture de l’Université sur le monde productif. Aujourd’hui il s’agit de capitaliser ces acquis et de mettre le doigt sur les principaux blocages qu’ils soient d’ordre institutionnel, réglementaire, financier, humain ou matériel de façon à libérer les gisements de créativité qui se trouvent à l’état latent et de permettre au potentiel de nos jeunes, de nos chercheurs et de nos entreprises de s’épanouir et de s’exprimer.

Abdelmajid Iraqui

Vice-président de la CGEM, Rabat-Salé-Kénitra