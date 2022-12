Par Tim Cordon – COO de Radisson Hôtel Group, Moyen-Orient et Afrique

L’évolution que nous avons connu récemment a indubitablement changé les habitudes de voyage et marqué l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie. Actuellement, le marché du voyage renoue avec une demande pressante au terme d’une période où les groupes hôteliers ont fait preuve d’une grande résilience et agilité, pour se tenir prêts pour la transformation à venir et s’adapter à des habitudes de consommation fluctuantes.

Selon un rapport récent, les différents événements mondiaux qui se déroulent dans la région, tels que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à Doha, la COP27 à Charm el-Cheikh et la COP28 à Dubaï, sont annonciateurs d’un afflux de touristes et d’une augmentation du taux d’occupation historiques pour la région MENA.

À l’heure ou nous revenons à des niveaux opérationnels pré-pandémie, il est essentiel d’identifier les nouvelles tendances hôtelières qui promettent de s’inscrire dans la durée. Tim Cordon, COO de l’un des plus grands groupes hôteliers, Radisson Hotel Group – Moyen-Orient et Afrique, partage les cinq principaux modèles qui, selon lui, façonneront l’avenir du voyage dans la région :

Tourisme vert

Alors que les gouvernements internationaux, les entreprises mondiales et les particuliers font preuve de plus en plus de sensibilité aux menaces et enjeux écologiques, l’industrie hôtelière évolue dans le même sens, pour un secteur et des modèles opérationnels plus durables. Voyager durable est une tendance qui est actuellement en hausse, grâce à des consommateurs éco-conscients qui sont en quête d’hôtels effectivement respectueux de l’environnement. Les gages de cet engagement pour la durabilité vont de la gestion des déchets et de l’eau à la réduction de la consommation d’énergie. Chez Radisson Hôtel Group, nous nous sommes engagés et agissons au quotidien pour devenir Net-Zero d’ici 2050, avec des objectifs scientifiques éprouvés et normés (SBTs). Avec nos parties prenantes, nous œuvrons à concrétiser notre promesse pour un changement concret et encourageons l’ensemble des acteurs du secteur à nous rejoindre dans cette démarche net-zéro, voire net-positif.

Voyager seul

La génération de voyageurs solitaires, principalement la génération Y et la génération Z, est connue comme l’agitateur et le trublion de la philosophie de travail adoptée par ses aînés, fervents adeptes des modèles de réussite imposés et du “culte de la productivité” aux yeux des natifs de ces deux générations. Ces voyageurs sont les représentants d’une génération qui sait ce qu’elle veut et qui agit en phase avec ses préférences pour obtenir le meilleur. Les voyageurs en solo recherchent des destinations calmes et lointaines pour se déconnecter, prendre soin de soi, ou partir à la conquête de métropoles qu’ils planifiaient d’explorer depuis longtemps. Les voyageurs qui partent en solo le font aussi pour avoir le plein contrôle de leurs voyages, ce qui fait le succès de ce modèle dont la demande a significativement augmenté au cours de l’année écoulée.

Nomades numériques

L’ère des citoyens du monde est arrivée et être un nomade numérique n’est plus non conventionnel. Comme ils peuvent travailler de n’importe où dans le monde, les nomades numériques offrent aux hôtels la possibilité de développer des cadres pratiques pour leurs clients, avec des espaces hybrides, à la croisée des voyages d’affaires et de loisirs. Une tendance “Bleisure” qui ne nous a pas échappé chez Radisson Hotel Group, ​​avec des clients qui cherchent à voyager pour le travail et à profiter de leur séjour pour se divertir. L’essor de la flexibilité au travail et du télétravail a également poussé les hôtels dans la bonne direction, ainsi, des aménagements business-ready font désormais partie des essentiels hôteliers, tels que des salons spacieux et calmes, une connectivité Wi-Fi haut débit et la possibilité de reprogrammer les voyages pour mieux accommoder les clients et leurs obligations professionnelles. Nous gageons que le nouveau vocable « Bleisure Travel » continuera de gagner en popularité à mesure que la demande continue de progresser.

Les avancées technologiques

La transformation numérique est aujourd’hui une nécessité et non un choix. L’industrie hôtelière adapte de plus en plus les outils de pointe pour offrir une expérience voyage optimale aux clients. L’enregistrement sans contact, l’accès sans clé aux chambres d’hôtel via les téléphones portables, les chatbots pour l’assistance et les demandes, et les robots de service d’étage ne sont que quelques-unes des nouveautés hôtelières dans le monde, ce qui nous permet de continuer à améliorer nos services pour des expériences de classe mondiale.

Planifier à l’avance

« Vous ne saurez jamais quand une pandémie se reproduira » est notre mantra depuis que nous nous sommes remis des fermetures et des restrictions sanitaires. Dans cet esprit, les voyageurs anticipent les voyages et n’attendent plus pour réserver et planifier leur prochaine expédition sans hésitation. Le dernier trimestre 2022 a démarré avec d’excellents résultats et nous prévoyons une croissance importante d’ici la fin de l’année. Quant à 2023, nous relevons déjà une hausse des réservations dans les principales destinations de voyage telles que le Maroc, Dubaï et l’Arabie saoudite, et nous envisageons une expansion accélérée du groupe pour répondre à la demande croissante.

À ce stade de l’année, nous avons déjà constaté une augmentation des réservations pour la saison des fêtes, qui semble se poursuivre jusqu’en 2023. Nous sommes convaincus que le dernier trimestre de 2022 sera formidable, et 2023 encore meilleur.

