PARTAGER La Tribune de Nas : Une vieille dame kidnappée en Uruguay

Nous avons reçu tardivement cette nouvelle !

Non, ce ne sont pas les FARC, mais bien deux bandits, très connus du côté de Montevideo, qui ont « brûlé » à Madrid (traduisez en arabe). Ce sont deux défenseurs d’une cause qui s’apelle « La grinta », enseignée par un gros mafieux argentin, du nom de « Diego ». Il est quelque peu obscène, mais bon, c’est un vrai meneur d’hommes, qui a su transformer au fil des saisons, une équipe quelconque en équipe redoutable qui a battu hier, l’un des plus grands favoris de la compétition.

Trêve de plaisanterie et décortiquons le match, sans aller au marché central…

L’Atletico Madrid s’est présenté en 4-4-2, a joué le contre, mais s’est quand même procuré plusieurs occasions nettes, la barre de Grizou, sauvée par le maillon faible de la Juventus… Maillon faible sur le papier, mais sur le terrain, c’était bien le champion du monde Blaisou, à l’image d’un contrôle de balle peu académique pour rester courtois ( non je ne parle pas de Thibault). Il y a eu aussi, le face à face de Diego Costa, et le but refusé de l’ancien Turinois Alvaro Morata.

Donc oui, l’Atletico Madrid a fait de l’Atletico Madrid, certes. Mais ils ont alterné entre temps forts et temps faibles, jusqu’à trouver la faille grâce aux deux défenseurs uruguayens, Godin et Gimenez.

Un peu de chauvinisme, ça ne mange pas de pain, le capitaine des Cochoneros devrait partir à l’Inter Milan et Romain Saiss est très pressenti pour le remplacer.

En tout cas le match retour sera des plus excitants, avec un Diego Simeone qui posera la muraille de Chine devant Jan Oblak… Je vous rassure celui-ci n’est pas payé en espèces.

A noter qu’Alex Sandro, Parte et Diego Costa seront suspendus au Juventus Stadium.

Dans l’autre match, sans surprise, Manchester City a gagné en Allemagne, face au Schalke 04 de Hamza Mendyl et Amine Harit… Pardon, celui-ci n’ pas joué, il a été aperçu du côté du Mazagan…

Mardi, le Bayern Munich et Liverpool dans l’affiche des années 70, se sont neutralisés (0-0), et le match reste ouvert.

L’autre match du côté de Lyon, a mis en avant Leo, pas Messi mais Dubois, futur arrière droit des bleus, qui a effectué deux sauvetages in extremis face à l’Argentin et Luis Suarez. Parlons de ce Luis Suarez, une stat, sortie tout droit de l’ancien fief de Driss Besri : 1 but lors des 15 derniers matchs de Champions League. Que ce soit en Liga ou contre Lyon, je croyais voir Mouhssine Yajour jouer, c’est incroyable… Il est devenu lent, brouillant. A 32 ans, je comprends pourquoi Eric Abidal s’active à sa succession. Le retour au Nou Camp sera palpitant. On notera le retour de Nabil « le pauvre » qui sera un argument de plus pour confirmer que la belle prestation des Lyonnais n’est pas qu’un feu « Depay ».

Nas