La Tribune de Nas : Vers une finale Leo/Cris ?

Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le tirage au sort jusqu’à la finale a déjà été effectué… et la Juventus de Cris et le Barça de Leo pourraient se retrouver en finale, ce qui serait une finale épique.. 5 ballons d’or chacun, je vous laisse deviner la suite…

Tadic, Messi, Ronaldo, Sané, tous ont répondu présent et de fort belle manière durant ces huitièmes de finale et on a hâte de les retrouver. Ca tombe bien, on connaît désormais le tirage au sort des quarts de finale. Et quelles belles affiches ! Analysons ces quatre matchs :

Ajax Amsterdam vs Juventus de Turin : Le Davidisco

Edgar Davids aura le cœur partagé, nous on a à cœur de retrouver cette séduisante équipe néerlandaise, qui a lessivé le Real Madrid et Bernabeu, et on hâte de voir notre maestro « Hakim the Dream » face à une autre grosse cylindrée. Il sera face à notre capitaine Mehdi Benatia, quelle opposition magnifique entre les 2 Marocains… Attendez qu’est-ce que je raconte ? Je me suis encore trompé dans mes fiches…Mehdi est parti à Doha pour le projet sportif… La Juventus, qui est le favori de cette compétition sera emmenée par un Cristiano Ronaldo, qui a expliqué au monde du ballon rond, ce qu’est un buteur et un leader. A noter que notre Marocain Noussair Mezraoui sera suspendu au match aller.

Liverpool vs Porto : Le cinquezeroisco

Une affiche déséquilibrée, lorsque l’on connait la l’armada offensive des Reds, avec un Sadio Mané qui à lui seul a humilié Manuel Neuer. Je vous dis déséquilibré, car on se rappelle tous de la correction qu’avaient infligé les Anglais à Porto (0-5), en Février dernier. Même si je suis pas un fan de Settat, des stats aussi, pour vous symboliser la puissance des Anglais, sur les 41 matchs disputés par Virgil Van Dyk, aucun joueur n’a réussi à le dribbler, impressionnant ! C’est pour vous dire que Jurgen Cigarette a à sa disposition, un effectif complet qui peut rééditer l’exploit non pas d’aligner Karius, mais d’arriver en finale…

Tottenham vs Manchester City : l’Aderbayorisco

Les Spurs accueilleront les hommes de Pep Guardiola, dans leur nouveau stade flambant neuf. City part largement favori et leur dernière démonstration face à Schalke 04 (7-0) font d’eux un véritable épouvantail dans la compétition. Ils ont un entraineur de classe mondiale, et surtout du banc. Pep doit faire passer au club « d’Abu Dhabi » un cap, que n’a pas su passer le club « Qatari » de Nasser. C’est l’année où jamais où les gros comme le Bayern de Munich et le Real Madrid sont dores et déjà éliminés.

Manchester United vs FC Barcelone : la Remontadisco

Ca sera un match de charité en l’honneur de la remontada, l’argent récolté sera versé au public présent au Parc des princes, je suis content, mon billet de match sera remboursé…

Plus sérieusement, ça sera le retour de Solkjaer au Nou Camp, un évènement. Les puristes se rappelleront tous du but du Norvégien en finale de la Champions League en 1999, face au Bayern Munich. Cet entraineur novice m’a épaté la semaine dernière au Parc des princes. On ne se rend pas compte, mais je vous invite à revoir sa conférence de presse d’avant-match. Il voulait marquer dans le premier quart d’heure et rester en vie, car une occasion de but allait se présenter à la fin. C’est exactement ce qui s’est passé. Chapeau bas.

J’ai hâte de voir Man U, avec le retour de Paulo et de tous ses blessés face à l’ogre Catalan, malgré le penalty sifflé généreusement pour Luis Suarez, qui a marché sur la cheville de Denayer.

Manchester United peut créer la surprise.

En tout cas on a hâte d’être en Avril, c’est peut être l’année de Manchester United et vous savez pourquoi ? Parce qu’elle est liée à celle de Liverpool… Vous me prenez pour un fou ? Non, je suis parti chercher des souvenirs de ma base de données de footbologue… Je m’explique. Prenez des notes, vous pourrez vous la raconter à la pause café…

2007 : Liverpool perd la finale de la Champions League

2008 : Manchester United gagne la finale de la Champions League

2016 : Liverpool perd la finale de la Ligue Europa

2017 : Manchester United remporte la Ligue Europa

2018 : Liverpool perd la finale de la ligue des Champions

2019 : Manchester United…

Et ce n’est pas fini, je suis allé encore plus loin dans la base de données « footbologue » de mon cerveau…

1998 : La France remporte la Coupe du Monde

1999 : Manchester United gagne la Champions League…

2018 : La France gagne la Coupe du Monde

2019 : Vous me voyez venir…

Nas