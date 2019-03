PARTAGER La Tribune de Nas : Le vent

120 km/h ou Leo ? Les 2. Finalement, le vent a été la star de cette rencontre Maroc vs Argentine, avant et pendant le match… Bon, je vous avoue, pour ma part, même après le match. J’étais congelé et frigorifié en rentrant du stade Ibn Battouta… Tiens, ça tombe bien, on va parler de ce stade, que je trouve correct, même si je ne suis pas fan des pistes d’athlétisme dans les terrains de foot. Mais bon, ça doit être mon expérience des pelouses de Premier League qui parle… Cependant, je pense qu’il a un réel problème dans la construction. Tu sais que cette ville magnifique de Tanger est très venteuse. Pourquoi construire un stade en hauteur et surtout complètement ouvert ? On aurait pu édifier un stade fermé, et donc éviter les conditions météorologiques désastreuses de ce match. Parlons un peu de cette rencontre. Autant contre le Malawi, j’avais vanté, sans jeux de mots, la bonne gestion de l’effectif d’Hervé Renard, autant contre l’Argentine, je n’ai pas trop aimé le dispositif tactique des Lions de l’Atlas. Pourquoi ?

Déjà, notre ADN est le 4-3-3, les joueurs on pris l’habitude de jouer avec ce schéma tactique, qui fonctionne très bien, d’autant plus que l’Albiceleste n’avait pas aligné son armada offensive. Ensuite, le choix des joueurs n’a pas été bon. Certes, la défense a été excellente, avec des arrières latéraux de niveau Champions League. Noussair Mezraoui nous a d’ailleurs gratifié d’un excellent match.

Le milieu de terrain nous a permis d’avoir un pressing haut avec cette grinta, pour une récupération de balle haute, même si je trouve que Younes Belhanda, « le chouchou d’Hervé », n’a plus sa place dans l’entrejeu des Lions de l’Atlas. Les clés du camion doivent être données à Hakim Ziyech au milieu de terrain. En attaque, c’est là où Hervé a eu tout faux, en alignant Soufiane Boufal aux côtés de Khalid Boutaib. Je m’explique…

Le joueur du Celta Vigo est un de mes joueurs préférés, et c’est bien qu’il respecte la hiérarchie. Il est arrivé avant Oussama Idrissi, c’est à lui de jouer titulaire, mais son poste de prédilection est attaquant gauche et non pas attaquant de pointe. Mettre l’attaquant des Zamalek titulaire face à l’Argentine n’a aucun sens, lorsqu’on a à sa disposition Rachid Alioui. Au vu de son match face au Malawi et de sa valeur ajoutée sur les coups de pieds arrêtés, il fallait l’aligner. D’autant plus que nous n’avons pas un 9 qui sort du lot, donc autant installer l’attaquant de Nîmes, comme titulaire indiscutable. Et mes souvenirs de footbologue m’ont fait me rappeler que les attaquants marocains de Nîmes marquent contre l’Argentine. On se rappelle tous du match face à l’Albiceleste en avril 1994, où Hassan Kachloul avait marqué à l’époque, je m’en rappelle comme si c’était hier, le match était à 3h du matin…

Selon mon humble avis, on doit se diriger vers l’équipe type suivante pour la CAN en 4-3-3 :

Bounou

Mazraoui Benatia Saiss Hakimi

Ahmadi Boussoufa Ziyech

Boufal Alioui Idrissi

Ce qu’on va aussi retenir de cette rencontre, c’est que le match a été très bien organisé. Ce que je trouve drôle, c’est que la presse marocaine fustige l’organisation de la supercoupe d’Espagne dans ce même stade quand une porte d’entrée est bouchée. Par contre, personne ne félicite l’excellent travail des organisateurs, heureusement qu’on est là et je peux vous garantir que l’entrée et la sortie du stade étaient très fluides.

À part le vent et le vent, on peut dire que c’était une rencontre réussie. Prochain rdv le 12 avril pour le tirage au sort de la CAN.

Nas

Votre envoyé spécial de Tanger