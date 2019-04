PARTAGER La Tribune de Nas : Solskjaer à Barcelone…

Aurons-nous droit à une remontada ? Un come back ? Cela m’étonne, il n y a pas d’équipes de loosers dans ce tour, ou du moins, toutes ces équipes ont du caractère… Ce qui est sûr c’est qu’on aura droit à de très belles confrontations.

Mardi :

Juventus Turin vs Ajax Amsterdam

On s’est régalé au match aller. Depuis le Barçà de Guardiola, fils de Cruyff, aucune équipe ne nous a fait vibrer comme ces jeunes Néerlandais pétris de talent, et qui n’ont pas froid aux yeux. Ils sont capables de chercher un résultat à Turin. Cristiano Ronaldo, qui joue sa compétition, ne l’entendra pas de cette oreille…On hâte de voir Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui à l’œuvre.

Je suis persuadé qu’ils éblouiront encore une fois le monde du ballon rond. Quelle fierté de voir le meneur de jeu de l’équipe la plus séduisante du football européen, porter les couleurs de notre pays. Le Maroc entier sera Ajaxiste…

FC barcelone vs Manchester United

Lionel Messi laissé au repos ce week end face à Huelsca. Le Barça a laissé tous ses titulaires, tous sans exception, car il ne prend pas à la légère la réception des Mancuniens. Ils ont tous vus le match contre le Paris Saint-Germain, surtout que Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United gardent un excellent souvenir au Nou Camp. On se rappelle tous de la « remontada » des Mancuniens à la toute dernière minute en finale de champions League face au Bayern Munich en 1999, avec un but d’un certain Norvégien…

Mercredi

FC Porto vs Liverpool

Les Reds ont fait le job à l’aller (2-0), ils n’auront aucune difficulté à se qualifier face à de modestes Portugais. Ils viennent de s’imposer à Stamford Bridge ce weekend end, avec un but de Mohamed Salah venu d’ailleurs.

Manchester City vs Tottenham

C’est le match qu’il faut suivre mercredi. Les Londoniens, qui ont été pris de haut par les hommes de Pep Guardiola, ont montré aux observateurs qu’il y a le talent à coup de milliards d’euros investis, mais il ya aussi la grinta, et c’est ce que nous ont montré les Spurs. Laisser kevin De Bruyne, et Leroy Sané sur le banc, sous prétexte qu’il faut faire tourner… Le manager des Citizens va, je l’espère, se nourrir de ses erreurs et mettre toute l’armada offensive face à Hugo Lloris ; qui devra justifier son statut de champion du monde.

On hâte d’être devant nos écrans, pour s’extasier devant ce parterre de stars.

S’il y a bien une surprise, elle devrait émaner du côté de Turin, Cela serait mérité pour le beau jeu d’Europe et prouverait qu’avec 86 Millions d’Euros de budget dont 25 pour la formation, on peut beaucoup plus nous faire vibrer avec de l’histoire et de la formation, qu’avec des pétrodollars…

Nas