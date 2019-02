PARTAGER La Tribune de Nas : Retour de Ronaldo à Madrid !!!

C’est un scoop exclusif LNT, Ronaldo retourne à Madrid, c’est une nouvelle qui a fait trembler toutes les rédactions ibériques. Marca, AS, sont en train d’harceler le standard du côté du Boulevard Zerktouni…

Calma ! Calma ! Détendez-vous, il retourne pour jouer contre l’Atletico Madrid… Je voyais déjà les fans du Real Madrid saliver et fantasmer sur cette nouvelle, vous me direz ils n’ont pas vraiment besoin de lui en ce moment, après le quadruplé de Mariano Diaz contre Girona… Attendez, je suis entrain de m’embrouiller dans mes fiches, c’était le Girona vs Real Madrid de la saison dernière (6-3) avec un quadruplé de Ronaldo, et cette année ? Je vais voir sur les stories du footbologue… Défaite à domicile (1-2) contre le Girona de Yassine Bounou, incroyable, tout ça pour ça…

Marcelo ! Un conseil : va rejoindre ton ami Cris à la Juve et arrête de faire de la figuration.

Ça tombe bien, Lyon fera tout sauf de la figuration face à l’ennemi juré le Barça, car malgré l’absence de Nabil « le pauvre » au match aller, il ne faut pas oublier qu’ils ont battu le PSG et City à Manchester… Lyon est une équipe redoutable, pour ceux qui ne suivent pas trop la ligue 1, je vous invite à surveiller de très près Tanguy Ndombelé et Houssam Aouar, qui sont le futur des bleus. Le Barça quant à lui, n’a pas été brillant face à Valladolid, il ne le sera pas tant que notre cher Ernesto ne repositionnera pas « petit couteau » dans l’entrejeu des Blaugranas aux cotés de Busquets et de « Crackitic ».

C’est le match que je vous conseille de voir. Il y a aussi un Liverpool vs Bayern de Munich, les amoureux des Beatles, ceux qui nous racontaient le beau football des années 70 zapperont peut-être sur ce match… pas moi en tout cas.

Mercredi, je vous conseille un croustillant Atletico Madrid vs Juventus de Turin. Comme je disais en introduction, Cris adore jouer contre les Colchoneros. Mais attention à la grinta de Diego Simeone et au retour au bercail de l’ancien joueur de la vieille dame, Alvaro Morata. On connaît tous cette fâcheuse tendance qu’ont les joueurs de marquer contre leurs anciens clubs. La puissance (pas MHD), mais je parle de la puissance offensive Turinoise face à l’assise défensive de l’Atletico, ça risque d’être explosif.

C’est le match que je vous conseille vivement de suivre, au détriment de Schalke 04 vs Manchester City, même si nous avons deux internationaux marocains en lice, Hamza Mendyl et Amine Harit… quoique celui-ci est en train de gâcher sa carrière en ce moment par son manque de sérieux. Il devrait plus utiliser un « Mendyl » pour essuyer ses larmes de cette triste saison, et il devrait se faire tirer les oreilles au lieu de jouer la coupe aux grandes oreilles…

Nas