PARTAGER La Tribune de Nas : Le nouveau prince de Barcelone…

Cela a fait l’effet d’une bombe en Catalogne, et chez nous tous observateurs du ballon rond : le Barçà a un nouveau prince, un prince inattendu dans un royaume où le roi Léo règne sans partage et laisse quelques miettes à un gaulois du nom de « Dembouz » et un carnivore sud-américain.

Pourquoi le grand Barçà a-t-il pris cette décision ? Un prêt de 6 mois avec une option d’achat pour un joueur ghanéen de Sassuolo de 31 ans ? Bizarre..

Les footix vont dire que les Blaugranas font n’importe quoi… Les footbologues que c’est une décision réfléchie. Je m’explique…

L’ancien numéro 10 du Milan AC a les avantages suivants :

1- Il est polyvalent, il peut jouer à tous les postes du front de l’attaque, et avec la récente blessure de « Moustique », il aura du temps de jeu.



2- Il est éligible pour la Ligue des Champions

3- Il est en prêt avec option d’achat donc pas de risque sur un investissement trop lourd

4- Il est expérimenté et peut jouer un rôle important pour encadrer les jeunes

5- Il est conscient qu’il va jouer le rôle de doublure, et ne va aucun moment se plaindre de son manque de temps de jeu (c’est le choupo Mouting du Barçà)

6- Il est très jovial et va transmettre la bonne humeur… On se rappelle tous de ses pas de danse de Michael Jackson au San Siro lorsqu’il était joueur du Milan AC.



7- Il a déjà joué en Liga, à Las Palmas notamment…

Tous ces éléments nous poussent à comprendre la décision d’Eric Abidal, une décision réfléchie, pas comme tous les autres dossiers chauds du Mercato. Marseille par exemple, qui prend Balotelli pour 6 mois pour 3 millions d’euros, ou le Paris Saint Germain qui souhaite acheter un milieu défensif de seconde zone ( Gueye, Doucouré…), alors qu’ils ont Adrien Rabiot dans l’effectif. Ils pourraient le réintégrer et acheter un vrai 6 de classe internationale, je ne comprends pas la réaction des dirigeants qataris… C’est pas comme si par exemple, Adri faisait comme Prince Boateng et déclarait qu’il préférait le Real Madrid au Barçà, mais je dis ça je dis rien….

😳 Quand Kevin-Prince Boateng, nouvelle recrue du Barça, déclarait sa flamme au Real ! pic.twitter.com/j7WzMCxqKK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 janvier 2019

Nas