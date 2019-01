PARTAGER La Tribune de Nas : Nos « dates » de 2019

Il ne s’agit pas ici de dates calendaires, je me mets plutôt à l’anglais depuis mon périple Qatari, où je m’extasiais en anglais même quand je jouais au foot « Lovely » « Amazing »… Bon revenons à nos moutons, ou plutôt à nos dates importantes, je parle de nos rendez-vous football de cette année… et il y en plusieurs. Je vais recenser ceux que ne sommes pas censés rater…

J’en ai choisi 6 :

La Supercoupe d’Afrique

Raja de casablanca vs Esperance de Tunis le 20 Février 2019 à Doha

Sans jeux de mots, « esperons » que mon ami Zakaria Hadraf, saura se contenir, et montrer une bonne image du football marocain. En tout cas, nos « amis » tunisiens boudent car effectivement le match aurait dû avoir lieu à Tunis chez le vainqueur de la Champions league… Mais bon, comme disent nos amis américains, « Money Talks ».

Le Classico le 3 Mars 2019 à Madrid…

Après la Manita du match aller, les Madrilènes se auront à coeur de laver l’affront. Mais bon, il y a 2 points importants à exposer .

Le premier est que Florentino Perez a fait une erreur de recrutement. Quand tu laisses partir un joueur qui te marque au moins 50 buts, tu ne le remplaces pas par un joueur que tu as vendu puis racheté de Lyon, non Monsieur Perez. Au minimum, tu prends Eden Hazard et Harry Kane, et tu renouvelles petit à petit ton effectif.

Cependant, il faut être très indulgent avec un club qui domine le vieux continent et le monde 3 années de suite, il va y avoir une période de transition, ce qui est normal.

PSG vs Manchester le 5 Mars 2019 à Paris.

Comme je le dis et je le répète, la forme de décembre n’est pas celle de mars. Les Mancuniens étaient au bord du gouffre, et ils relèvent la tête après le départ du « special 0 ». Paris a perdu cette semaine à Guigamp. Cela sera selon moi le match le plus équilibré et indécis de ces huitièmes de finale, d’autant plus que les coéquipiers de Paul Pogba sont à 6 victoires en 6 matchs.

Finale de la Champions League

Samedi 1 Juin 2019 à Madrid

Qui succédera à l’hégémonie du Real Madrid ? Le Barça a les crocs…Le PSG l’année où on ne l’attend pas ? Un club anglais… ? Où l’équipe qui reçoit, l’Atletico de Madrid. Dommage, ils sont tombés sur un gros morceau, ou plutôt sur une vieille dame…

5 – La coupe d’Afrique des nations en …Egypte, malheureusement, mais çà c’est un autre sujet… du 7 au 30 Juin…

Le Maroc annonce la couleur et s’annonce comme un des favoris de la compétition, en ayant vécu le périple Russe. Je suis sûr que le public marocain sera présent, et le footbologue à sa tête.

6 – La Copa America du 14 Juin au 7 Juillet

Messi sortira-t-il de sa retraite internationale ? Je pense que oui…

Neymar a une autoroute et une opportunité unique de gagner le ballon d’or, l’année où il n’y a ni Euro ni Coupe du monde…

En un mot, on va se régaler cette année…

NAS