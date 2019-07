PARTAGER La Tribune de Nas : Neuf et neuf ?

18 ? Faux, oui faux ! Dans le contexte actuel, telle est plutôt la formule que doit résoudre Hervé Renard : empocher neuf points et mettre du sang neuf…

Le Maroc étant déjà qualifié, il faut savoir ménager ses troupes tout en assurant la première place. Pourquoi ?

En étant premier, le Maroc reste au Caire. C’est très important au niveau de la récupération, de la logistique, et je vous avoue que ça ne me déplairait pas de rester ici…

Il suffit de gagner ou de faire match nul pour être premier du groupe D, et affronter une des équipes qui finira troisième du groupe B, E ou F. Ça serait potentiellement la Guinée, l’Angola, ou le Bénin.

En étant deuxième du groupe, le Maroc se déplace à Suez, il jouera contre le leader du groupe E, à savoir le Mali ou la Tunisie. Bon cette fois, il n’y aura pas de VAR, mais un 1/8è de finale face aux Tunisiens, pourrait être explosif…

En étant troisièmes, on serait directement qualifiés, mais on se déplacerait à Alexandrie, et on affronterait potentiellement l’Egypte ou le Nigéria.

Voici les différents cas de figure. Vous l’aurez bien compris, il faut absolument finir premier, et pour cela Hervé doit injecter du sang neuf, mais à quel dosage ?

Selon mes sources, il alignera une équipe mixte entre titulaires et remplaçants. Si j’étais à sa place je n’alignerais que les seconds couteaux. Ça serait pour faire souffler les titulaires, mais surtout mettre un Idrissi ou Boufal, permettrait de faire jouer des morts de faim tout en ayant de la qualité sur le terrain.

Composition de Hervé Renard :

Bounou

Mazraoui Da Costa Saiss Hakimi

Belhanda El Ahmadi Fajr

Boufal Amrabat Boutaib

Composition de Nas :

Muhammadi

Mazraoui Da Costa Yunis Baadi

Bourabia Aït Bennaser Fajr

Boufal Boutaib El Idrissi

La décision revient à notre cher Hervé, car 14 joueurs sont concernés et non pas 11. Ce qui paraît sûr, c’est que Dirar, Bousoufa, Ziyach et Amrabat auront besoin de repos, et devraient souffler. Ce match est capital, d’autant plus que l’on aura le soutien inconditionnel de nos amis Algériens qui seront au stade et qui auront leur match juste après…

Dima Maghrib !

Nas

Votre envoyé spécial du Caire