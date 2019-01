PARTAGER La Tribune de Nas : « Mehdi » moi ce qui se passe ?

Aller jouer au golf dans les pays du Golfe, pour assurer sa retraite, je trouve que c’est une bonne idée, quand tu es en fin de carrière, comme Mbarak Boussoufa (34 ans), ou Karim Al Ahmadi (34 ans).

Mais quand tu as effectué une excellente Coupe du Monde, comme Nordine Amrabet et que tu as à peine 31 ans, j’ai du mal à comprendre… surtout que tu joues en Liga, tu peux toujours rebondir dans un autre championnat européen. Tout comme Khalid Boutaib ( 31 ans) et Manuel Da Costa (32 ans), tu ne vas pas périr dans les pays du Golfe à cet âge, surtout que tu fais partie de l’ossature de l’Equipe Nationale, et que nous avons une échéance importante fin juin, où nous nous positionnons clairement comme des favoris.

Mais le pire dans tout çà, et vous me voyez venir… c’est le cas de Mehdi Benatia.

Mehdi, je t’ai toujours adoré, à l’époque où tu étais à l’Udinese, tu es parti à la Roma, qui était un club taillé pour toi, ensuite le Bayern Munich, là tu étais au top, puis tu es revenu à la Juventus. Ok, je comprends, ils ont rapatrié Bonnuci, il y a Chielleni et Barzagli, mais tu es juste derrière dans la hiérarchie… Tu aurais dû rester côtoyer Cristiano Ronaldo, jouer les matchs de Coupe et les matchs en « carton » de Serie A, juste avant les matchs de Champions League en attendant ton heure.

Ok, tu voulais être titulaire ? Mais bon sang, je ne vais ni parler des rumeurs qui t’envoyaient à Manchester United, ni du post de Abdessalam Ouaddou, Kharja… Je te parle en tant que « Frérot » comme tu dis dans tes stories.

Tu as 31 ans, tu sors de la Juventus de Turin, Capitaine de l’équipe nationale du Maroc ! Va à Marseille, Arsenal, une équipe de milieu de tableau en Liga… Joue 2 saisons et « fais-toi un kiffe » comme tu dis et vas au Qatar à 34 ans, là oui. On est à 6 mois d’une échéance très importante pour le football marocain.

6 joueurs sur 11 de l’ossature sont en retraite dorée, la question est : Comment se présenter à la CAN au Maroc ?…euh pardon je voulais dire en Egypte, parce que là est la vraie question…

Tout simplement en utilisant ces cadres partis au Golfe jouer au golf, pour encadrer ces jeunes.

Hervé et Mouss ont anticipé la chose en continuant le recrutement de jeunes pousses .

Mehdi, mais si tu veux me faire un « kiffe » « Frérot », tu n’arrêtes pas de parler de Marseille, repose toi 6 mois à jouer au Golfe, ramène-nous la coupe à la maison, et vas signer à l’OM, tu as encore de belles années devant toi…

Nas