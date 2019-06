Oui, vous me prenez pour un éternel optimiste, oui je sais je suis peut-être trop patriote, oui je ne m’y connais pas trop en foot… euh… non celle-là, on la retire, il ne faut pas quand même exagérer…







La Tribune de Nas : Hamdou(a)llah çà va…

Vous pouvez me dire ce que vous voulez mais, moi personnellement je dresserai le bilan à la fin de la compétition. J’étais au grand stade de Marrakech, et j’ai vu de bonnes choses…

Revenons à nos chèvres, pardon je voulais dire à nos moutons… J’ai dit que j’allais soutenir les Lions de l’Atlas, c’était plutôt des chats, mais on va dire que ce sont des Lions. Cette espèce mi chat mi lion nous a extrêmement déçus, mais il faut garder espoir et ce pour plusieurs raisons. Il faut arrêter de rentrer dans la polémique de Hamdallah / Fajr…

Je fais confiance à mon ancien partenaire, la Fédération Royale Marocaine de Football, qui a officiellement communiqué sur le sujet. Hamdallah est forfait pour la CAN pour des problèmes de dos, on ne va pas rentrer dans la polémique de footix de quartier, où l’on voit effectivement Fayçal Fajr Chippo, pardon je voulais dire chipper le ballon au buteur. Et alors, j’ai assisté au penaltygate, et ce n’est pas pour autant que Edinson Cavani a quitté le PSG. Et personne n’est dupe, pour remplacer un joueur, il faut qu’il soit blessé et c’est ainsi qu’Hervé Renard a choisi cette option. À l’heure où je vous écris on attend toujours le certificat médical du joueur de Ennasr, pour lever cette option, sinon nous irons à 22 au Caire.

Ces deux revers sont une bonne chose. Tout d’abord, nous irons en Egypte la tête sur les épaules, sans le statut de favori, et ce n’est pas plus mal. On se rappelle tous de l’euphorie qui a suivi après notre qualification pour la Coupe du Monde en Russie : « L’Iran est une formalité, on va soigner notre goal average… », des absurdités de footix… Ce qui est sûr c’est qu’on va aborder le premier match face à la Namibie dans le plus grand des sérieux.

Je vous rappelle, pour l’anecdote, que nous avions perdu tous les matchs en 2004, avant de se hisser en finale ; mieux encore, Hervé Renard a aussi perdu tous ses matchs amicaux en 2012 avant de remporter le titre avec la Zambie.

Ces mêmes Zambiens nous ont certes posés des problèmes, mais j’ai quand même vu de belles choses. Le Maroc monte en puissance, malgré la défaite. Il y a quelque ajustements tactiques à améliorer, même si je vois que notre cher Hervé a lu la dernière chronique, nous a écoutés et a positionné Hakim Ziyech en meneur de jeu. Pour ma part, je suis impressionné par le niveau de jeu de Younes Abdelhamid et de Sofiane Boufal pendant ces matchs de préparation, et je suis très déçu par Karim El Ahmadi et Noureddine Amrabat, vous me voyez venir… Pourquoi ne pas tenter le joueur de Reims en lieu et place du numéro 8 marocain et titulariser Sofiane Boufal, qui selon moi est le meilleur joueur marocain avec Hakim Ziyech…

Le retour de blessure de Mazraoui va nous faire du bien, et croyez-moi, même si on part avec deux numéros 9 au lieu de 3, Youssef Ennesry est un excellent attaquant, capable d’être présent dans la surface, d’avoir un très bon jeu de tête. Sergio Ramos et Gérard piqué en savent quelque chose… Cet attaquant a marqué en Coupe du Monde et en Coupe d’Afrique, pour les amnésiques…

Nous allons arriver face à la Namibie comme des morts de faim, croyez-moi. Le Maroc monte en puissance et toute une génération joue ses dernières cartes. Je pars au Caire avec un aller simple, et j’espère retourner le plus tard possible…

Nas