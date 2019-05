PARTAGER La Tribune de Nas : La Coupe du Monde 2022 s’exporte à Casablanca…

Et non, vous ne rêvez pas ! La Coupe du Monde Qatar 2022 s’exportera à Casablanca et ce dès le lundi 20 mai jusqu’au lundi 27 mai à l’Atlantique FC, de 22h à 01H du matin. Comment ? On va vous expliquer tout ça.

Le comité d’organisation de la Coupe du Monde 2022, le Supreme Committee for Delivery & Legacy, communément appelé SC, organise des tournois de football ramadanesques prestigieux au Moyen-Orient, pour la promotion de la Coupe du Monde 2022.

Il a été décidé de le faire pour la première fois au Maroc. Cette destination n’est pas anodine pour deux raisons. La première étant les très bonnes relations diplomatiques entre les deux pays. La deuxième est la situation géographique stratégique du Maroc, au carrefour de l’Afrique et de l’Europe.

Ce tournoi se déroulera à l’Atlantique FC, le plus beau spot de football du Maroc, avec une vue imprenable sur la majestueuse Mosquée Hassan II. Une très belle carte postale pour promouvoir le Royaume.

Il faut savoir que les terrains de football (5 contre 5) vont se transformer en terrain de la Coupe du Monde Qatar 2002 pendant une semaine, avec les affiches officielles du Mondial.

Ce tournoi regroupera 16 grandes entreprises (Total, Bouygues, BNP Paribas…) 2 équipes sont de Rabat, et même une équipe d’Oujda. Pour l’anecdote, lors du tirage au sort, le capitaine de Bioui Travaux a fait l’aller retour pour assister au tirage au sort.

Le vainqueur empochera un bon d’achat de 15 000 dhs, le finaliste 5000 dhs, et il y aura un prix pour le meilleur joueur, le meilleur buteur, et aussi le meilleur gardien.

Les matchs dureront deux fois 20 min, et seront arbitrés par des arbitres de la Fédération Royale marocaine de Football.

Ce qui fait de ce tournoi un tournoi unique au Maroc, ce sont deux choses. La première est la venue de la délégation officielle du comité d’organisation de la Coupe du Monde. M. Rhali El Amrani et M. Ali Mahmoud viendront de Doha spécialement pour superviser ce tournoi. Et pour la première fois en Afrique, une conférence de presse avec cette délégation sera organisée au Four Seasons Hotel le lundi 27 mai de 17 à 19h. Elle sera suivie d’un ftour qui regroupera SE l’ambassadeur du Qatar, les membres du comité d’organisation de la Coupe du Monde Qatar 2022, et plusieurs médias marocains et internationaux (2M, Botola, LNT, Beinsport…)

Cette conférence de presse est une exclusivité, et une opportunité unique pour les médias marocains qui pourront poser toutes les questions aux organisateurs de la prochaine Coupe du Monde.

La deuxième originalité de cette compétition, pour laquelle plus de 110 personnes travaillent, c’est de nous faire découvrir 11 « Volunteers ». Ces 11 Marocains ont été choisis par le Qatar pour travailler à la prochaine Coupe du Monde. Ils sont régulièrement conviés à l’inauguration de stades. Ce tournoi est un test grandeur nature et une très belle opportunité pour se mettre en avant.

Les 112 joueurs seront accueillis ce soir à 21h30 avec « Dakka Marrakchia », et ces 11 « volunteers », une façon d’être baignés directement dans l’ambiance Coupe du Monde tout en rappelant les racines de notre culture.

