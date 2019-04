PARTAGER La Tribune de Nas : « C’est du 50-50… »

Comme la déclaration scandaleuse de Leonardo Bonucci à l’encontre de son coéquipier Moise Keane, victime de racisme, la plupart des rencontres de Champions League seront indécises. Voici le programme concocté par le footbologue by Nas…

Ronaldo, Salah, Bonucci, Keane, bon pas les deux en même temps… Ziyech, Pogba, Messi, Benatia, non pas Benatia… Rashford, Tadic, on a hâte de tous les revoir cette semaine, ils nous ont fait vibrer en huitièmes, ils vont vous épater en quarts. Voici le programme :

Mardi 09/04/19

Tottenham vs Manchester City

Les amoureux de la Premier League vont se régaler, même si je ne suis pas fan des confrontations de deux équipes du même pays dans les joutes européennes. On a en tout cas hâte de découvrir les Spurs dans leur nouveau stade, à deux pas de l’ancien White Hart Lane. Pep Guardiola aura à cœur de montrer qu’il peut enfin réussir sur la scène européenne avec le club d’Abu Dhabi. Il a en ce moment un joueur qui marche sur l’eau, et un qui ne boit pas que de l’eau lorsqu’il va en boite de nuit. Je parle de Bernado Silva, qui sera le fer de lance de cette attaque de feu, et Benjamin Mendy, qui fait tout sauf du foot cette saison. City sera favorite.

Liverpool vs FC Porto

Les Reds qui eux, ont à leur disposition le meilleur défenseur central du moment, en la personne de Virgil, auront à cœur de rééditer l’exploit de la saison dernière (0-5) à Porto. Ils ont les armes pour, notamment à travers une attaque exceptionnelle avec les deux stars africaines, Sadio Mané et Mohamed Salah. Les Portugais ne feront pas le poids face aux Anglais.

Mercredi 10/04/19

Ajax Amsterdam vs Juventus de Turin

Ça sera à mon avis le gros match de ces quarts de finale, entre la vieille dame qui a renversé la solide équipe de l’Atletico de Madrid et les jeunes pousses néerlandaises, sensation du tour précèdent. On est tous contents de les revoir à l’œuvre, mais ça ne sera pas partie facile face aux hommes de Massimo Allegri, qui a Monsieur Ronaldo dans ses rangs. On aura à cœur de voir Hakim Ziyech, le probable futur joueur du Bayern Munich, face à la solide défense Turinoise, mais bon avec Bonucci « c’est du 50/50… »

Pour info, Noussair Mazraoui est suspendu et ne participera pas au match aller…

Manchester United vs FC Barcelone

Lionel Messi face à Paul Pogba, la marque aux 3 bandes doit se frotter les mains. En tout cas, connaissant l’humour des Anglais, ils sauront comment accueillir l’Argentin dans l’ancien antre de Cristiano Ronaldo. Manchester United devra se montrer beaucoup plus convaincant, que lors de son match contre le Paris Saint Germain à Old Trafford. La Pulga est dans une forme étincelante, sa blessure diplomatique face au Maroc, lui a fait le plus grand bien. Il en a profité pour marquer ce weekend contre l’Atletico Madrid et asseoir sa position de leader en Liga. Les Mancuniens sont prévenus.

La bonne nouvelle est que les matchs commencent à 20H au Maroc, la mauvaise, c’est qu’il faut trouver une excuse pour réserver vos soirées de mardi et mercredi…

Nas