La Tribune de Nas : Un Barça REAListe

2 tirs cadrés, 3 buts. Non, je ne me suis pas trompé dans mes fiches, non vous ne rêvez pas, les Catalans ont bien battu le Real Madrid au Bernabeu (0-3) en ne cadrant que 2 tirs. C’est une stat, pas les States, stat comme statistique, calmez-vous, arrêtez de saliver sur votre prochain voyage d’été… donc je disais une statistique étonnante et incroyable. Pourquoi ?

Je ne vais pas quand même rester sur une analyse très terre à terre comme ce que font certains médias, que j’appelle des « médias de narration », non je vous ai quand même habitués à mieux.

Entrons donc dans le vif du sujet, comme quand tu te mets à table avec tes beaux habits de l’Aid, que tu retrousses les manches de ta chemise, et que tu mets ta main dans le gigot avec plein de sauce.

Le Varca, pardon je voulais dire le Barça, excusez moi, j’étais en train de naviguer sur la page Facebook des ultras du Real, en même temps.

Je disais donc le Barça s’est présenté au Santiago Bernabeu avec son équipe type. Samuel Umtiti, qui revient de blessure est resté sur le banc et Ernesto Valverde a titularisé Clément Lenglet en défense centrale. Il est français pour info, il n’est pas british…

En l’absence d’Arthur qui revient de blessure, il reste sur un 4-3-3 défensif, à mon goût de footbologue. Je le dis et je le répète, petit Couteau doit être titularisé dans l’entrejeu. Si ça ne dépendait que de moi, à aucun moment je ne titulariserais le bourreau des Parisiens, Sergi Roberto, quand tu as Coutinho dans ton effectif.

Le Real Madrid pour sa part, a aligné son équipe type avec Reguilon en lieu et place de Marcelo. Oui, dans le foot, tu peux passer du statut de meilleur défenseur gauche du monde au banc de touche en un claquement de doigt.

Dans le front de l’attaque, Eden Hazard, Harry Kane et Karim Benzema ont formé le trio d’attaque des Merengues.

Qu’est-ce que je raconte, je me suis encore embrouillé dans mes fiches…Ça c’étaient les espérances (pas Tunis) des supporters madrilènes après le départ de Cristiano Ronaldo. Mais notre ami Flo n’en a fait qu’à sa tête. Tu ne remplaces pas Cristiano Ronaldo par un jeune Brésilien prometteur. Un Robinho, en devenir, espérons qu’il empruntera plus la carrière de Ronaldinho plutôt que celle de l’ancien joueur de Santos.

Et, ça vient de tomber, il a été convoqué par la Seleçao. Je ne vais pas critiquer son jeu, car il a proposé, il a tenté, comme le petit Reguilon, sur le flanc gauche. D’ailleurs j’invite Marcelo à manger japonais, pourquoi ? Parce qu’il a du « sushi » à se faire.

Côté Barcelonais, nous avons « Air Stegen », je pense que son père a construit le mur de Berlin… Il est d’une solidité insolente, et ce depuis plusieurs semaines, il est décisif, comme l’a été Driss Benzekri en 98. Désolé, Driss, on a parlé de stats, de Settat, j’ai pensé à toi.

Donc je disais que le portier Allemand a été très bon, tout comme Ousmane Dembelé, 1 passe décisive et demie, en comptant le but contre son camp de Raphael Varane. Il est devenu un titulaire indiscutable des Blaugranas, et il a surtout arrêté de jouer à la console jusqu’à 6h du matin avec ses potes de banlieue.

Vous savez, j’ai découvert deux pépites ces dernières années, Kylian Mbappé et Ousmane Dembelé. Je vous donne en exclu ma troisième pépite, futur crack, vous ne me direz pas que je ne vous avais pas prévenu, prenez de quoi noter : Ismaela Sarr de Rennes.

Dembouz a été décisif pour le Carnivore Luis Suarez, une fois sur l’aile droite et une fois sur l’aile gauche. Ce joueur aux dribbles atypiques va faire une carrière exceptionnelle aux côtés de Leo. En parlant de l’argentin, ce n’était pas son meilleur match, contrairement à Séville 3 jours plus tôt, mais il a été présent, il est le chef d’orchestre du jeu du Barçà.

En 7 matchs de Coupe du Roi face à l’ennemi juré, il n’a jamais marqué . « La pulga » est au dessus de tout ça, il a permis à Luis Suarez de marquer un doublé pour le mettre en confiance. Mais si j’étais Lionel Messi, vous savez ce que j’aurais fait ?

J’aurais saisi le ballon, j’aurai laissé Gérard Piqué tirer le penalty face au Real Madrid au Bernabeu. Imaginez deux secondes, la célébration du futur président du Barça face aux ultras du Real Madrid.

En tout cas, Léo en plus d’avoir des statistiques venues d’ailleurs, un jeu incroyable, il nous montre que c’est un joueur qui a des valeurs humaines hors norme. Il s’est peut-être économisé hier, mais c’est normal plusieurs grosses échéances attendent les Blaugranas ; la prochaine étant le classico dès ce samedi. C’est un match moins décisif, car les hommes de Jim Carrey, pardon, je voulais dire Santiago Solari, en cas de victoire, réduiraient l’écart de points à 7.

Il faut que les Madrilènes se ressaisissent, pour ne pas ressasser encore une fois que les Barcelonais ont volé le match. Car la seule chose qui a été volée à Madrid, c’est la maison de Karim Benzema.

Nas