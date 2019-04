PARTAGER La Tribune de Nas : Tu nous avais manqué…

Une semaine sans Champions League, ça devient compliqué, surtout après les quarts de finale d’anthologie qu’on a vécus…Qu’a-t-on au menu cette semaine ?

Mardi : Tottenham vs Ajax Amsterdam

Les Marocains auront leurs yeux rivés sur Londres, et auront à cœur de supporter à nouveau Noussair Mezraoui et Hakim Ziyech. Vous savez, moi qui avais critiqué le départ de Mehdi Benatia au Qatar, que je voulais que l’on se présente à la prochaine Coupe d’Afrique avec une star qui joue les premiers rôles dans les championnats Européens. Avec ces deux loustiques Amsterdamois, on est servis.

Le haut niveau se joue à des détails et celui-ci en est un.

En tout cas, ce match des équipes surprises, proposera un jeu offensif, un jeu léché, sans calcul. Tottenham joue à domicile dans son nouveau stade, et voudra faire le break avant le bouillant retour à Amsterdam, à la Johan Cruyf Arena.

L’Ajax, quant à elle, ne connaît pas la différence entre jouer à domicile ou à l’extérieur, nous l’avons bien vu à Turin. On attend avec impatience de voir cette nouvelle génération dorée à l’œuvre, qui affrontera une autre génération des Spurs qui elle aussi avait fait les beaux jours de l’Ajax Amsterdam, il y a quelques années. Et oui, il faut savoir que Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, et Christian Eriksen ont tous les 4 fait les beaux jours de l’Ajax Amsterdam… Espérons qu’il ne fassent pas de punchline à la Ben Arfa… Ça m’étonnerait, on parle de clubs et de joueurs avec une histoire et une certaine expérience…

Mercredi : FC Barcelone vs Liverpool

Quel beau duel ! Virgil Van Djik vs Lionel Messi.

Le Hollandais a été élu meilleur joueur de Premier League, une première pour un défenseur depuis un certain John Terry en 2005. Plus encore, moi qui ne suis pas un fan absolu des statistiques : ce défenseur monstrueux n’a jamais été dribblé sur 36 tentatives de ses adversaires en Angleterre. En face de lui il y a un extraterrestre. Je pense que l’on aura droit au plus beau duel de cette année, qui de l’extraterrestre ou du monstre va prendre le dessus ?

Le Barça, fraîchement vainqueur de la Liga, part favori face aux Reds, qui sont toujours en course pour le titre de champion à 1 point du leader Manchester City. Ils ont certes un onze type de qualité, mais pas un banc qui lui permettra de faire tourner, en prévision du match retour.

Lionel Messi a un boulevard devant lui, pour l’obtention de son Ballon d’or, depuis l’élimination de la Juventus de Turin, et il ne va pas s’en priver…

Nas