La Tribune de Nas : Al Salam… alaykoum

On y est ! Le stade Al Salam, au Caire, va abriter le premier et tous les matchs des Lions de l’Atlas. Ce premier duel contre les Namibiens est crucial. Pour quelle raison ? Tout d’abord, pour retrouver la confiance qui nous a fait tant défaut ces 3 derniers matchs perdus à domicile, mais aussi pour prendre dès le début une option sur la qualification. Les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés au prochain tour. Mais bien évidemment, on ambitionne la première place.

La question que tout le monde se pose ici au Caire est : Quelle équipe Hervé va-t-il aligner face aux Namibiens ? J’ai la réponse. En conférence de presse, il a a parlé d’une surprise et du possible forfait de Younes Belhanda. Je vois donc l’équipe suivante, en 4-2-3-1.

Gardien de but

Yassine Bounou est un titulaire indiscutable, la question ne se pose même pas.

Défenseurs

Romain Sais / Mehdi Benatia devraient composer la charnière centrale. A gauche, même si Achraf Hakimi n’est pas à 100 % de ses moyens, il devra occuper le couloir. Son expérience et son nouveau statut vont lui permettre d’apporter une réelle valeur ajoutée sur le couloir.

A droite, j’aurais mis Noussair Mezraoui, auteur d’une excellente saison avec l’Ajax Amsterdam, mais qui se remet lui aussi d’une blessure, donc on privilégiera la grinta et l’experience de Nabil Dirar. On veut retrouver le Nabil qui a secoué Wilfried Zaha à Abidjan en novembre 2017. Il monte en tout cas en puissance, et il nous fera beaucoup de bien sur le flanc droit.

Milieux de terrain

J’aurais privilégié une association Boussoufa / Ait Benasser. Le coach alignera sûrement le joueur de Saint Etienne avec Karim Al Ahmadi, que je trouve quelque peu en méforme.

En tout cas, ces deux récupérateurs ont l’avantage de laisser Hakim Zyech complètement libre, avec un jeu direct et une transition rapide, sans avoir réellement à se soucier du repli défensif. Et c’était sur ce point en particulier que je mettais l’accent dans les derniers papiers, à croire que notre cher Hervé lit nos chroniques hebdomadaires. En tout cas, quelle que soit la paire de récupérateurs, mettre notre meilleur joueur dans les meilleures conditions pour distiller des ballons aux attaquants, et que lui-même puisse mettre en avant sa belle qualité de frappe, est la meilleure chose que l’on puisse faire.

Attaque

En mettant Hakim en meneur de jeu, cela nous libère une place sur le front de l’attaque. Et c’est là que ça devient très intéressant, en mettant l’homme en forme du moment Soufiane Boufal, qui rappelez-vous bien, sera l’homme du match. Il occupera le flanc gauche de l’attaque. Le meilleur dribbleur d’Europe (126 dribbles réussis), peut à lui seul dynamiter n’importe quelle défense.

Le couloir droit sera confié à Nordine Amrabet, et la point de l’attaque à Youssef En-Nesyri, qui par son jeu de tête et son état de forme actuel est le candidat idéal pour porter le costume de numéro 9 tant décrié…

Le public marocain est en bloc derrière les Lions de l’Atlas. Ceux-ci, et je vous le promets, seront métamorphosés, et je peux vous dire qu’ils ont une revanche à prendre et surtout une dernière carte à jouer pour la plupart des cadres des Lions de l’Atlas…

Dima Maghrib !

Nas

Votre envoyé spécial du Caire