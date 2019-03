PARTAGER La Tribune de Nas : 4ème cambriolage à Madrid ?

Suspens, remontada, scénarios fous, voilà ce que risque de nous réserver cette semaine de Champions League ; et nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise dès ce mardi…

Mardi, ça tombe bien, nous aurons un Borussia Dortmund vs Tottenham. Même si les Allemands nous ont prouvé par le passé qu’ils étaient capables de renverser une montagne, les coéquipiers d’Achraf Hakimi ne sont pas au mieux de leur forme, et je vois mal Hugo Lloris se prendre 4 buts.

Le match le plus excitant est sans aucun doute Real Madrid vs Ajax Amsterdam. Pourquoi ?

À cause de la semaine cauchemardesque qu’ont vécu les Madrilènes, avec deux défaites à domicile lors du classico (0-3) et (0-1), deux défaites vécues comme des humiliations par les supporters madrilènes.

Ils ne devraient pas sentir humilier, car les vrais connaisseurs, comme vous et moi, comprendront que lorsque vous gagnez 4 ligue des champions en 5, c’est tout à fait normal qu’il y ait une période de transition. Et ça Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo l’ont bien compris.

D’ailleurs ça ne m’étonne pas qu’ils se retrouvent la saison prochaine du côté de Turin avec Fabrice Eboué, pardon je voulais dire Marcelo.

Une période transition veut dire période sans titres, Liga et Copa del Rey out, il ne reste que la coupe aux grandes oreilles aux hommes de Florentino Perez. Et les coéquipiers de Sergio Ramos, qui sera suspendu, sont en plein doute, et quand on se rappelle le volume de jeu, la justesse technique et le pressing haut des amis de Hakim Ziyech, à l’aller… On se dit que s’il y a un bien une surprise qui peut se passer cette semaine, c’est bien du côté du Santiago Bernabeu.

Mercredi, personne ne va voir Porto vs Roma, à part si on est plombier ou pizzaiolo, c’est l’affiche la moins sexy de ces huitièmes de finale.

Mais les yeux seront tous rivés du côté de Paris, pour le match au sommet entre le Paris Saint Germain et Manchester United. Nous sommes déjà à Paris pour prendre la température et vous aurez une couverture exceptionnelle du match. Je vous invite à nous retrouver sur le Facebook live pour vivre l’ambiance du match et un « Inside Fans » sera à venir…

Il y en a qui vont dire que le match est plié avec une démonstration des Parisiens (0-2) à Old Trafford, d’autres vont dire que les coéquipiers de Thiago Silva ont un Bac + 6 en remontada. Moi je dis qu’il y a un mélange des deux et c’est ça qui est beau dans le football… L’incertitude.

Quelle est la forme des deux équipes ? Manchester United vient de renverser Southampton (3-2) dans un match palpitant, mais enregistre beaucoup de blessés et de suspendus : Paul Pogba, Ander Herrera, Juan Mata, Jessie Lingard, Nemanja Matic, Matteo Darmian, Antonio Valencia, Phil Jones, Alexis Sanchez, Anthony Martial.. soit 10 absents, et pas les moindres.

Côté parisien ? Les hommes de Thomas Tuchel ont gagné (1-2) face à Caen grâce à l’inévitable Kylian Mbappé, auteur d’un doublé. Je trouve que l’entraineur allemand a pris énormément de risques en alignant le natif de Bondy à la pointe de l’attaque, quand on sait que Neymar et Edinson Cavani sont tous deux convalescents.

Le Paris Saint Germain se présentera quasi au complet sans les deux stars sud-américaines, et devrait présenter la même équipe qu’au match aller avec Julian Draxler en soutien de Kylian Mbappé. Le Parc des princes sera à guichet fermé, et on se rappelle tous de l’ambiance de feu des ultras du PSG à Old Trafford. On a hâte d’être à mercredi 21h.

En tout cas une remontada est possible du côté de Paris, mais surtout du côté de Madrid. Les Madrilènes devraient faire attention, car après la maison de Karim Benzema, et les deux défaites au Bernabeu, un 4ème cambriolage en une semaine n’est pas à exclure…

Nas

Envoyé spécial à Paris