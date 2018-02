PARTAGER Tribunal Administratif de Marrakech : Tentative de spoliation d’un titre foncier

Le Tribunal Administratif de Marrakech vient de rendre un verdict déboutant la Conservation Foncière au sujet d’un titre foncier. Le titulaire dudit titre foncier a été du coup radié sans le moindre souci de le notifier ou de l’informer.

Cette décision du Tribunal Administratif de Marrakech soulève bien des questions passionnelles. C’est désormais une première dans les annales judiciaires du Royaume, nous affirme un juriste. En effet et selon ledit verdict, n’importe quel propriétaire risque de devenir, du jour au lendemain, un squatter pour peu qu’un ancien héritier fasse un procès au conservateur sans que vous ayez pris connaissance de la tentative de spoliation !

Ainsi, pour un avocat de la place, ce cas nécessite au préalable un traitement juridique de fond pour s’y prononcer : ‘‘ A voir les faits, cela nécessite beaucoup de temps et d’efforts analytiques sur le plan du droit’’.

Et pour un autre juriste, cette décision reste ambigüe à plus d’un titre dont, entre autre, l’annulation d’une décision juridique définitive par une décision administrative.

Et, unanimes, les deux experts se posent la même question : Pourquoi la personne inscrite sur le titre foncier n’a-t-elle été ni notifiée, ni convoquée, et encore moins informée de la procédure en cours ?

L’autre question qui en découle également se rapporte au délai du procès, soit à peine un mois pour prononcer le verdict ! C’est peu, estiment-ils, par rapport à la nature compliquée de cette affaire.

Plantons d’abord le décor. Il s’agit là d’une affaire qui n’a cessé de faire couler beaucoup d’encre. Un vrai feuilleton judiciaire qui, par sa spécificité, en surprend plus d’un.

Le dernier épisode en date est la décision toute récente prise par le Tribunal Administratif de Marrakech qui, dans un verdict, vient de débouter la Conservation Foncière, annulant de la sorte un titre foncier dont l’acte de vente n’aurait pas été, selon le juge administratif marrakchi, conclu dans les règles mises en vigueur en la matière. Partant, ledit titre foncier change de nom et par conséquent de propriétaire.

Tribunal Administratif et Conservation Foncière, la liaison suspecte ?

Mais avant d’en arriver là, il est quand même important de rappeler le processus consenti par M. Driss Segueni, le propriétaire du Palais Soleiman sis à Marrakech, pour la mise à jour légale de cette édifice palatial qui appartenait avant 1971 aux héritiers du Caïd Layadi.

En effet, en 2010, le titre-mère a été enregistré sur la base d’un acte de vente, notarié sans équivoque, conclu en 1971 entre le père Segueni et les héritiers Layadi.

En 2010 aussi, le titre foncier 20097/M est enregistré et en 2014, il a été procédé à la finalisation d’enregistrement du 2 ème titre foncier n°3372/M.

Mission accomplie ? Apparemment, pas vraiment ! En effet, après être rassuré du fait que ce bijoux architectural témoin de l’époque des grands Caïds d’El Haouz, a franchi les étapes procédurales nécessaires pour l’enregistrement du titre foncier, M.Driss Segueni est de nouveau surpris par cette décision du Tribunal Administratif de Marrakech qui, en un temps record, a annulé un titre foncier sans qu’il ait été notifié par ladite instance judiciaire censée respecter le droit des citoyens à un procès équitable.

Faisant fi semble-t-il de ce principe fondamental pour l’indépendance de la Justice, le procès s’est ainsi déroulé entre les héritiers Layadi et le conservateur qui n’a pas daigné répondre aux questions du juge. Ce dernier, empressé de juger l’affaire, a considéré l’absence de réponse du conservateur comme donnant raison aux héritiers.

Mais, dans un cas pareil, un juge peut-il juger aussi vite une affaire de propriété sans prendre la peine de notifier le principal concerné à savoir le propriétaire légal du titre qui possède depuis longtemps le duplicata et le certificat de propriété ? La question se pose, voire s’impose.

A souligner toutefois que ledit titre foncier avait fait l’objet d’une série de procès opposant M. Segueni aux héritiers Layadi, et dont les verdicts rendus en Première Instance, Appel et Cour de Cassation, ont été en sa faveur, prouvant que la partie Palais Soleiman du Palais Layadi est bel et bien sa propriété, héritée à son père.

Dans le même sens, il est aussi important de rappeler qu’en juillet 2017, la Cour d’Appel de Marrakech avait débouté les héritiers Layadi au profit de M. Segueni, réaffirmant pour la énième fois que le titre foncier 3372/M avait été enregistré conformément à la loi et ne comportait aucun vice, ni de forme, ni de fond.

Mais déterminés apparemment à aller jusqu’au bout dans cette affaire, et juste après ce dernier verdict, les héritiers Layadi passent outre la justice de droit commun pour s’adresser cette fois-ci, à la justice administrative dans le grand espoir d’arracher quelque chose !

Et voilà que c’est la Conservation Foncière qui a été poursuivie devant le Tribunal Administratif qui, en un temps record, un mois!, annule la décision d’enregistrement du titre foncier 3372/M pour lequel M. Segueni a consacré tant d’énergie et d’efforts pour le conformer à la loi.

Maintenant, l’inquiétude bat son plein et le risque d’assister à un coup de théâtre, à savoir la vente de cette partie du Palais, notamment au voisin de M. Segueni, n’est pas exclu ! D’ailleurs, c’est ce qui serait compris par cette démarche suspecte, pour ne pas dire préméditée, où des mains invisibles, aussi bien à la Conservation Foncière de Marrakech qu’au niveau du Tribunal Administratif de la ville, seraient pour quelque chose !

Il reste maintenant à se demander qui est derrière cette manœuvre ? Les héritiers Layadi clament à qui veut l’entendre qu’un voisin mitoyen du Palais Soleiman serait acquéreur de la bâtisse à tout prix.

Depuis qu’il est propriétaire d’une aile du palais en 2006, il a bloqué l’accès principal du palais à M. Segueni en annulant un droit de passage qui existait depuis plus de 100 ans !

En attendant et jusqu’à preuve du contraire, notre victime va prendre son mal en patience. Un procès est en cours pour annuler la décision du juge administratif que certains n’hésiteraient pas à qualifier de tentative de spoliation de titre foncier !

Voilà, un cas qui démontre à nouveau que les ‘‘semsaras’’ présents aux abords des tribunaux du Royaume disposent de mille et une astuces, magouilles et manœuvres en vue de priver les citoyens de leur droit à un procès équitable.

Hassan Zaatit