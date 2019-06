PARTAGER Trésor : Le déficit budgétaire s’améliore, note la TGR

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin mai 2019, un déficit budgétaire de 21,6 milliards de dirhams (MMDH) contre 23,4 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 9,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mai 2019.

Le bulletin indique, en effet, que les recettes ordinaires se sont établies à 96,9 MMDH contre 89,5 MMDH à fin mai 2018, en hausse de 8,2%, sans prendre en considération le versement en 2018 de 24 MMDH effectué à partir du « Compte spécial des dons des pays du Conseil de coopération du Golfe » au profit du budget général. Compte tenu de ce versement, les recettes ordinaires brutes ont enregistré un repli de 14,7%. Ceci s’explique par la hausse des impôts directs de 9,3% et des impôts indirects de 6,5%, conjuguée à la baisse des droits de douane de 6,8%, des droits d’enregistrement et de timbre de 0,8% et des recettes non fiscales de 75,5%, relève la TGR.

Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont augmenté de 14,2% à 153,1 MMDH à fin mai 2019, suite à la hausse de 5,6% des dépenses de fonctionnement, de 8,4% des dépenses d’investissement et de 48,2% des charges de la dette budgétisée, fait savoir la même source, ajoutant que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 251 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 49%. Le taux d’émission sur engagements a, quant à lui, été de 74% contre 75% au cours des cinq premiers mois de 2018. Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 42,4 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes du budget général d’investissement pour 12,1 MMDH, alors que les dépenses émises ont été de 33,5 MMDH. Ces dépenses intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,6 MMDH, fait remarquer la TGR, précisant que le solde de l’ensemble des CST s’est ainsi élevé à +8,9 MMDH. Parallèlement, les recettes des SEGMA se sont chiffrées à 802 millions de dirhams (MDH) contre 1,13 MMDH à fin mai 2018, en recul de 29,2%, tandis que les dépenses émises ont augmenté de 23,7% à 439 MDH.

LNT avec MAP