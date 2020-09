Trend Micro lance au Maroc la plateforme XDR 

par AL |







Trend Micro Incorporated, spécialiste en solutions de cybersécurité, vient d’annoncer le lancement, au Maroc, de sa toute dernière plateforme XDR.

Celle-ci est capable de garantir des niveaux de détection corrélée qui demeurent, à ce jour, les plus étendus du secteur de la cybersécurité, affirme l’entreprise dans son communiqué. La plateforme XDR de Trend Micro serait plus efficace que les solutions EDR classiques de détection et de réponse au niveau des terminaux. « Elle est capable de collecter et d’analyser les données d’activités provenant d’e-mails, de terminaux, de serveurs, mais aussi de charges de travail au sein du cloud et au sein des réseaux. Une telle plateforme permet ainsi aux équipes des centres d’opérations de sécurité (SOC) d’être en permanence capables de détecter, d’enquêter et de répondre de manière rapide et efficace aux différentes menaces. » explique le groupe.

Les équipes qui opèrent au sein des SOC sont aujourd’hui confrontées à des menaces de plus en plus sophistiquées qui sont capables de contourner les protections les plus avancées qui existent et le volume massif d’alertes qu’ils doivent trier au quotidien ne manque pas d’ajouter à la vulnérabilité des systèmes de sécurité qui sont mis en place. En outre, le manque de motivation des équipes SOC, conjugué à la pénurie ambiante en compétences dans le domaine de la cybersécurité, sont des problèmes récurrents au sein des SOC de l’ensemble de la région.

La plateforme XDR développée par Trend Micro est conçue de manière à pouvoir répondre à tous ces problèmes d’ordre opérationnel. Sans équivalent avec les autres solutions qui existent jusqu’à présent, cette plateforme offre trois avantages majeurs : la réduction des volumes d’alertes, une puissante base de travail qui offre une visibilité contextuelle sur les alertes et une optimisation du système SIEM et une compatibilité assurée par API.

« La solution EDR qui était utilisée jusqu’à présent était, certes, formidable, mais sa portée restait extrêmement limitée, puisqu’elle n’était capable de collecter que les données qui sont disponibles au niveau des terminaux. Or, posséder une visibilité intégrée sur différents vecteurs de sécurité représente pour nous une priorité absolue. C’est dans ce but que nous avons développé notre plateforme XDR », explique Mahmoud Safwat, directeur national de Trend Micro Maroc. Et d’ajouter « Depuis l’année dernière, la demande formulée en plateformes XDR par nos clients qui opèrent au niveau de l’ensemble de la région a été tout simplement énorme. Aujourd’hui, nos clients pourront bénéficier des toutes dernières solutions XDR que nous avons conçues ».

