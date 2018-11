PARTAGER Tr@de Direct, la nouvelle solution PortNet pour dématérialiser les crédits documentaires

Dans la continuité de la mise en oeuvre de sa stratégie d’intégration, pour le compte des opérateurs du commerce transfrontalier, de tous les maillons de la supply chain, PORTNET S.A., allie ses efforts à ceux de ses partenaires du secteur bancaire marocain pour le développement d’une solution de gestion dématérialisée des crédits documentaires via la plateforme du guichet unique.

Baptisée Tr@de Direct, le fruit de cette alliance stratégique sera une plateforme unifiée, multi-banques, multi-utilisateurs et ouverte sur les entreprises opérant dans l’import/export. Elle permettra à la fois aux banques et aux usagers de PortNet une meilleure gestion, en profitant de la dématérialisation de bout en bout, de tout le cycle de vie des Crédits Documentaires, des Lettres de Crédit, des Lettres de Crédit Standby, des Lettres de Remise Documentaires ainsi que de certaines opérations non documentaires.

Concrètement, Tr@de Direct permet la standardisation, l’harmonisation et l’unification des processus de traitement des opérations précitées ayant des conséquences certaines sur, l’efficacité, les coûts et les délais de traitement pour tous les acteurs concernés. Cette plateforme permet aussi une vue consolidée multi banques des opérations documentaires pour les entreprises opérant avec plusieurs établissements bancaires. Elle permet également de rehausser la compétitivité et le niveau de maturité digitale en faisant bénéficier les PME-TPE d’une plateforme électronique customer centric et ouverte sur plusieurs banques et partenaires publics et privés et d’offrir à tout l’écosystème, un moyen pratique et innovant pour contribuer de façon collaborative et digitale, au traitement et au suivi des données et documents nécessaires à l’accomplissement des opérations, tout en leur évitant à chacune des parties la réintroduction d’un document ou la saisie d’une donnée préalablement alimentée par une partie.

A ce titre, l’annonce du lancement de l’étude de la mise en place de cette nouvelle plateforme a été faite pendant la cérémonie d’ouverture de la 4ème Edition de la Conférence Annuelle du Guichet Unique PortNet tenue à Casablanca le 12 novembre 2018, sous le thème : « Le guichet unique : l’intelligence communautaire publique et privée au service de votre supply chain intégrée, efficace et innovante ».

Des conventions cadre de partenariat ont été ratifiées entre PORTNET S.A. et les trois banques portant cette initiative à savoir AWB, CIH Bank et Crédit du Maroc. Ce partenariat s’inscrit également dans le cadre des efforts unis de coopération inclusive menés par les signataires, visant l’amélioration de la compétitivité des entreprises et l’amélioration du climat des affaires du pays.

Le lancement de la plateforme Tr@de Direct, s’est fait en marge de la 4ème édition de la Conférence Annuelle du Guichet Unique PortNet tenue en ce début de semaine à Casablanca sous le thème : ‘‘Le guichet unique : l’intelligence communautaire publique et privée au service de votre supply chain intégrée, efficace et innovante’’. Une rencontre au rayonnement international, initiée conjointement par l’Agence Nationale des Ports (ANP) et PORTNET S.A, sous l’égide du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et en partenariat avec le Centre de Facilitation de Business Électronique (CEFACT-ONU) et l’International Port Community Systems Association (IPCSA).

«La thématique choisie pour cette année la conférence annuelle du Guichet Unique PORTNET s’inscrit dans la recherche permanente de nouvelles solutions innovantes et audacieuses au service de la compétitivité de notre écosystème et de notre économie», souligne Nadia Laraki DG de l’ANP et Présidente du Conseil d’Administration de PORTNET S.A., à l’occasion de cette grand–messe qui s’est imposée depuis 2014 en tant que plateforme incontournable de networking et d’échange d’expériences et d’expertises, dans les domaines de la supply chain digitale et de la facilitation du commerce.

