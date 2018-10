PARTAGER Les travaux de la tour BMCE Bank of Africa démarrent début novembre

BESIX Group S.A., SIXCO (filiale du Groupe BESIX) et TGCC se sont vu adjuger la conception et la construction de « Bank of Africa Tower ». Celle-ci culminera à 250 mètres et pourra prétendre au titre de la plus haute tour du Maroc et d’Afrique, annonce un communiqué du groupe.

Le jeudi 4 octobre 2018, à Dubaï, BESIX, SIXCO et TGCC ont signé un contrat portant sur la conception et la construction de « Bank of Africa Tower » développé par la Société O TOWER, filiale du Groupe FinanceCom. CRCCI continuera à accompagner le nouveau groupement adjudicataire.

Les travaux débuteront le 1er novembre 2018 et seront livrés le 30 mai 2022. « Bank of Africa Tower » constituera la plus haute tour du Maroc et d’Afrique, culminant à 250 mètres de hauteur. Cette réalisation intègrera la catégorie des très hauts gratte-ciel, et comptera 55 étages, accueillant un hôtel de Luxe, des bureaux de prestige et des appartements de très haut standing ; est également prévu un observatoire au sommet de la tour, poursuit le texte.

L’ouvrage, dessiné par les architectes Rafael de la Hoz et Hakim Benjelloun, sera certifié LEED Gold et HQE et sera donc conforme aux standards internationaux les plus élevés en matière de haute qualité environnementale. De même, les innovations apportées par le Département Ingénierie de BESIX garantissent un ouvrage à la pointe des techniques contemporaines dans le domaine de la construction.

« Bank of Africa Tower » constituera le point culminant et iconique de la nouvelle séquence d’aménagement de la Vallée de Bouregreg, une des principales composantes du programme «Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture» qui prévoit en effet la réalisation de grands projets urbains structurants, notamment le Grand Théâtre de Rabat, la Maison des Arts et de la Culture, selon le communiqué…

M. Othman Benjelloun, PDG de BMCE Bank of Africa, décalre : « J’ai toute confiance en la capacité du nouveau groupement et particulièrement dans l’expertise et le savoir-faire de BESIX de construire notre tour. Ensemble, nous partageons un objectif commun afin que notre tour soit une fierté pour le royaume du

Maroc et pour le continent africain. »

LNT avec CdP