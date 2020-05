par AL |







Travaux de mise à niveau et de réaménagement au niveau de l'autoroute Casablanca – Berrechid

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc informe les usagers de l’autoroute Casablanca – Berrechid que dans le cadre des opérations d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, des travaux de mise à niveau et de réaménagement du pont de l’échangeur Berrechid Nord sont programmés à partir du mardi 05 mai 2020 pour une durée d’environ 8 semaines.

ADM tient à rassurer les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Casablanca à destination de Berrechid que ces travaux n’auront aucun impact sur leur trajet.

En revanche, les usagers, sortant de la ville de Berrechid à destination de Casablanca, devrait prendre un in itinéraire de déviation pour accéder à l’autoroute. Le trajet sera devrai être plus long que le normal de 1,2 km (environ une minute de parcours de plus).

« Il a été procédé à l’installation des dispositifs de sécurité et des panneaux de signalisation nécessaires aux endroits appropriés pour faciliter la circulation des clients-usagers et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux. » explique ADM dans un communiqué.

LNT